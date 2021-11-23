Вот отличное резюме события Halo Infinite Tenrai (обновление) — Destructoid

Дата начала, подробности и принцип работы

343 has confirmed that the Halo Infinite Tenrai event will start at 10AM PT on November 23, 2021.]

В бесконечная аура Tenrai почти здесь, и это первое, что 343 Industries делает с игрой, чтобы дать толчок многопользовательской составляющей. Это все, что мы знаем.

Он стартует на этой неделе 23 ноября, но вернется в течение всего сезона.

Основным достоинством мероприятия Tenrai является крутой набор самурайских доспехов Ёрой, который был подтвержден как часть бонусных категорий. Но когда это начнется? Что ж, «После 20-летия мероприятие завершится 22 ноября». В зависимости от вашего региона, он будет играть сегодня вечером или рано утром 23 ноября.

Имея это в виду, у нас есть подробности о мероприятии Tenrai. который был похоронен в старом блоге 343. Таким образом, он будет доступен «одну неделю в месяц в течение первого сезона» и Он будет «приходить и уходить весь сезон». Это действительно важно! Если вы его пропустите или будете в отпуске, он вернется.

Это 30 уровней (уровней) измельчения для всех наград

Об этом ритме выпуска: «Вы продолжите», когда событие входит и выходит из пространства события. бесконечная аура. 343 говорит, что у вас будет «несколько возможностей», чтобы разблокировать все награды.

Хотя мы получили информацию, что будет 20 уровней, похоже, что сейчас 30, На основе последнего твита студии. Бонусы включают в себя цвета настройки оружия, эмблемы и основу костюма, а также элементы, которые необходимо разместить на этой основе, например, пояс с катаной, маску и платформы.

Есть и другие сезонные события, которые ожидаются с входом и выходом из Тенрай.

343 Industries заявляет, что это «только для новичков» с точки зрения достижений сезона. События HCS Spotlight, Winter Contingency, Cyber ​​Showdown и Tactical Ops Их тоже провоцируют на выпуск в первом сезоне.: который продлится до мая 2022 года.

Напоминаем, что у вас есть время до сегодняшнего дня, чтобы заработать предметы к 20-летию, поэтому загрузите клиент бесплатно на свой ПК или Xbox и просто войдите в систему, чтобы воспользоваться предложением.

Мероприятия с бесплатным контентом являются неотъемлемой частью # привет бесконечныйСезоны для депутатов — Поскольку в понедельник, 22 ноября, завершается мероприятие, посвященное 20-летию, мы хотели заглянуть в будущее. Draw Breaking Blades: Tenrai, выйдет на следующей неделе! (Это только для новичков.) pic.twitter.com/chiQiQR2pt — Добро пожаловать, добро пожаловать) 19 ноября 2021 г.