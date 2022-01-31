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Вот почему двухфакторные скрипты Apple содержат странные теги

31 января, 2022
Artem Sokolov

Если вы заметили, что тексты двухфакторной аутентификации Apple содержат гораздо больше лишнего текста, чем вы привыкли, не беспокойтесь — для этого есть веская причина. в виде Макуорлд объяснятьApple реализовала Предложенная ранее система Он использует токены, связанные с доменом, для входа в систему. Дополнительные теги (например, «@apple.com #123456% apple.com») предназначены для повышения достоверности текстовых символов автозаполнения на платформах, начиная с iOS 14, iPadOS 14 и выше. macOS Биг Сюр.

Эта технология теоретически препятствует более изощренным фишинговым атакам, которые пытаются перехватить и перенаправить сообщения двухфакторной аутентификации. Если вы используете одну из этих более новых операционных систем, вы не получите предложения по автоматическому заполнению кода, если только домен сайта, запрашивающего код, не совпадает с доменом в тексте. Фишинговый сайт просто не может запросить у Apple код и ожидать подсказки автозаполнения. Если вы не получили приглашение автозаполнения, есть большая вероятность, что сайт является поддельным.

Apple незаметно начала раздавать токены в новом формате примерно в ноябре 2021 года. Эта концепция не обязательно ограничивается экосистемой Apple, но она не получила широкого распространения где-либо еще. Тем не менее, не удивляйтесь, если длинные сценарии 2FA станут более распространенными и могут помешать некоторым фишинговым кампаниям.

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