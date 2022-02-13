Объяснитель: Вот почему российские спортсмены соревнуются на Олимпийских играх, как Китайская Республика Первоначально появился NBC Спорт Бостон

Зрители, наблюдающие за зимними Олимпийскими играми, скорее всего, заметят группу спортсменов, которые будут соревноваться не под своим флагом, а под олимпийским знаменем с пятью кольцами, и на то есть особая причина.

Эти спортсмены соревнуются под названием «Олимпийский комитет России», или сокращенно ОКР. Это связано с тем, что Россия получила двухлетний запрет от Всемирного антидопингового агентства в 2019 году за спонсируемую государством допинговую программу. В период с 17 декабря 2020 года по 17 декабря 2022 года ни один спортсмен не может представлять Россию на Олимпийских, Паралимпийских играх или чемпионатах мира.

Первоначально запрет был установлен на четыре года, но Спортивный арбитражный суд опустить его до двух лет.

Многолетняя схема допинга была впервые раскрыта в 2016 году разоблачителем и включала как минимум 15 призеров Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи, Россия.

В 2017 году Международный олимпийский комитет приостановил членство России. После апелляции нескольких российских спортсменов, не связанных со схемой, Спортивный арбитражный суд разрешил российским спортсменам участвовать в мировых соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены, прошедшие допинг-контроль, соревновались в составе делегации «Олимпийские спортсмены России».

Российские официальные лица долгое время отрицали какие-либо правонарушения по этому делу.

В рамках санкций официальная форма сборной ОКР не может содержать российский флаг, но разрешено использовать национальные цвета России. Если на их униформе написано «Россия», они также должны включать «Нейтрального спортсмена» или эквивалент того же размера.

На Играх нельзя официально вывешивать российский флаг и исполнять национальный гимн. Любой российский спортсмен, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх, увидит поднятый олимпийский флаг и услышит Концерт №1 для фортепиано с оркестром российского композитора Петра Чайковского, сыгранный на церемонии награждения.

История продолжается

Несмотря на штрафы и проверки, два спортсмена не прошли допинг-тест на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и впоследствии были наказаны, в том числе мужской керлер Александр Крушельницкий, который не прошел тест после завоевания бронзовой медали в смешанном парном разряде. Он был дисквалифицирован на четыре года, лишен бронзовой медали.

Игры 2022 года в Пекине станут заключительными Олимпийскими играми, на которых российским спортсменам предстоит выступать под знаменем «Китайской Республики».