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Вот ранний взгляд на новые функции трассировки лучей Halo Infinite от AMD.

4 ноября, 2022
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Трассировка лучей — это технология, которая добавляет основанное на физике освещение и тени, чтобы сделать сцену видеоигры более динамичной.
  • Halo Infinite, флагманский шутер от Microsoft, обещают выпустить в 2020 году.
  • Наконец, AMD сообщила во время прямой трансляции, что Halo Infinite получит отслеживание Рэя, когда 3-й сезон выйдет где-то в начале 2023 года.

Согласно новому потоку чип-гиганта AMD, в Halo Infinite, который давно обещали, наконец-то появилась трассировка лучей.

Еще в 2020 годуMicrosoft пообещала, что последняя версия ее флагманской конкурентной программы запуска будет охватывать трассировку лучей, но это еще не реализовано. Трассировка лучей — это технология, которая создает освещение, основанное на физике, которое добавляет динамизма и реализма сценам, где оно используется правильно. Эта технология также может быть использована, помимо прочего, для создания сцен с расширенным объемным звуком.

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