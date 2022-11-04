Вот ранний взгляд на новые функции трассировки лучей Halo Infinite от AMD.

Что тебе нужно знать

Трассировка лучей — это технология, которая добавляет основанное на физике освещение и тени, чтобы сделать сцену видеоигры более динамичной.

Halo Infinite, флагманский шутер от Microsoft, обещают выпустить в 2020 году.

Наконец, AMD сообщила во время прямой трансляции, что Halo Infinite получит отслеживание Рэя, когда 3-й сезон выйдет где-то в начале 2023 года.

Согласно новому потоку чип-гиганта AMD, в Halo Infinite, который давно обещали, наконец-то появилась трассировка лучей.

Еще в 2020 годуMicrosoft пообещала, что последняя версия ее флагманской конкурентной программы запуска будет охватывать трассировку лучей, но это еще не реализовано. Трассировка лучей — это технология, которая создает освещение, основанное на физике, которое добавляет динамизма и реализма сценам, где оно используется правильно. Эта технология также может быть использована, помимо прочего, для создания сцен с расширенным объемным звуком.

Трассировка лучей была часто обещанным достижением нового поколения. Xbox Xbox Х Однако это привело бы к тому, что на момент написания реализация не совсем подожгла мир. Даже NVIDIA Лучшие видеокарты В первые дни функции трассировки лучей точно не предоставлялись, так как обширная обработка создает накладные расходы, снижающие визуальное качество в других областях. Достижения в области машинного обучения и других технологий алгоритмов помогли повысить качество трассировки лучей в последние годы, и похоже, что AMD, возможно, нашла способ реализовать ее в Halo Infinite, не создавая дефицита производительности в других областях.

На стриме AMD продемонстрировала свои технологии трассировки лучей Halo Infinite в рамках своего мероприятия Advanced Gaming. Хотя потоковое сжатие не является особенно хорошим способом представить графические функции, подобные этой, в Интернете, оно дает представление о том, чего поклонники Halo могут ожидать в ближайшем будущем.

Новая технология показывает, как карты AMD могут создавать более качественные и четкие оттенки с включенной трассировкой лучей. На данный момент оттенки Halo Infinite выглядят довольно мягкими по сравнению с ними. Это не особенно хорошее представление того, как это выглядит в игре, но оно должно поднять пейзаж, когда вы делаете убийственные выстрелы в голову в действии. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем взглянуть на это во время живых выступлений.

картина 1 Из 2 Halo Infinite: играйте в трассировку лучей. (Изображение предоставлено: AMD ) Halo Infinite: остановить трассировку лучей. (Изображение предоставлено: AMD )

Предположительно, появятся новые функции трассировки лучей Привет, бесконечный сезон 3, который установлен на некоторое время в следующем году. Следующее крупное обновление Halo Infinite называется Зимнее обновлениеОн должен принести множество улучшений, в том числе долгожданный режим Forge. К сожалению, AMD не смогла подтвердить, столкнется ли она с консолями Xbox с нестандартными чипами AMD или просто с платформами «серии RX 7000», как показано в видео. Мы обратились в Microsoft за разъяснениями.

совпадение (или нет), Также анонсирована Forza Horizon 5. Эти функции трассировки лучей также находятся на пути к этому, давая Microsoft еще одно перо на ее красивой затененной обложке.

Большое спасибо Брэд Сэмс И ШатроИгры Для советов!