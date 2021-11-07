Вот список одобренных Google защитных пленок для экрана Pixel 6.

Поскольку для большинства владельцев Pixel 6 сейчас чуть больше недели, датчик отпечатков пальцев под дисплеем стал одной из самых больших проблем. У некоторых есть проблемы с защитными пленками, и теперь Google предлагает список брендов, которые производят одобренные аксессуары для Pixel 6 и 6 Pro.
По состоянию на прошлый четверг на странице поддержки Google о том, как “Разблокируйте свой телефон Pixel с помощью отпечатка пальцаСледующее было просто сказать, какие защитные пленки «совместимы» с Pixel 6:
Поищите на сайтах производителей Google совместимые защитные пленки.
Google связан только с Основной список брендов Он содержит «аксессуары, разработанные и протестированные для бесперебойной работы с телефоном Pixel», требующие ручного просмотра.
К счастью, этот раздел был обновлено Подробнее о прошедшей неделе:
Официальными брендами Google Pixel 6 Pro и Pixel 6 являются Zagg, Otterbox и Panzerglass.
Однако большинство моделей продается от всех трех брендов, в то время как в Google Store в настоящее время их нет – Zagg указан как “распродано”:
- OtterBox:
- Защитная пленка для экрана Pixel 6 Clear Protected Film (19,95 долл. США)
- Ясно защищенная пленка для экрана Pixel 6 Pro (19,95 долл. США)
- пуленепробиваемые стекла: Эта добавка еще не включена в Сайт компании, хотя подробности можно получить у сторонних розничных продавцов.
- Защитное стекло Panzer Glass – для Google Pixel 6 (28,49 долларов США)
- Защитная пленка PanzerGlass TPU – для Google Pixel 6 Pro (22,99 долларов США)
- обманутый: (Странно, что его нет в списке на странице Сделано для Google)
- Glass Elite для Google Pixel 6 (39,99 долл. США)
- Glass Curve Elite для Google Pixel 6 Pro (49,99 долларов США)
Конечно, многие другие бренды, в том числе известные, предлагают защитные пленки, которые еще не перечислены в Google. Со своей стороны официальное руководство компании:
Если ваш отпечаток пальца не сканируется, это может быть связано с защитной пленкой для экрана. Убедитесь, что вы используете защитную пленку для экрана, созданную для Google.
Наш совет заключается в том, что для настройки UDFPS требуется время, по сравнению с установленным сзади датчиком Pixel. По сути, вы должны держать палец на считывателе, а не иметь возможность быстро щелкнуть и поднять.
Это оптический датчик отпечатков пальцев под дисплеем, он немного медленнее, чем тот, что использует OnePlus, но у меня нет особых проблем с ним после почти двух недель использования его между моделями Pro и Standard. Он немного медленнее и немного требователен к вашей осанке, но он выполняет свою работу. Я не думаю, что у вас возникнут какие-либо проблемы, когда сработает мышечная память.
Подробнее о Pixel 6:
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