Вот трейлер фильма Ридли Скотта «Наполеон». Умные новости

«Я первый признаю, когда совершаю ошибку. Я просто никогда этого не делаю».

Так говорит Наполеон Бонапарт (которого играет Хоакин Феникс) в Наполеон, очередной исторический эпос. первый трактор Что касается фильма, режиссером которого является Ридли Скотт, то сегодня он был снят с производства.

Наполеон по словам заявление От Apple, которая выпускает фильм в партнерстве с Sony 22 ноября.

Хотя наследие французского правителя сложное, у него, безусловно, был впечатляющий военный послужной список. Среди 60 сражений, в которых он участвовал Только проиграл 7Последней из которых было его изгнание на остров Святой Елены.

Согласно пресс-релизу, фильм имеет широкий охват и изображает многолетние «знаменитые сражения» Наполеона, его неустанные амбиции и его поразительный стратегический ум. Оно включает Битва при Аустерлице, военное сражение, вошедшее в историю как один из величайших успехов Наполеона. В трейлере показан ключевой момент, когда войска Наполеона ведут артиллерийский огонь по льду, по которому отступали силы противника.

Это знаменитое столкновение, также известное как Битва трех императоров. Моравия (ныне Чешская Республика), подписанный 2 декабря 1805 года, через год после того, как Наполеон стал императором. Он превосходил численностью силы Наполеона: губернатор повел 68 000 солдат Великой армии в бой против почти 90 000 австрийцев и русских.

Благодаря стратегическому превосходству Наполеон все еще впереди. Перед битвой Император пытался обмануть своих врагов, заставив их поверить в то, что его силы слабее, чем они были на самом деле, оставив их неподготовленными, когда раскрылась истинная сила его армии.

Когда стало ясно, что австрийские и русские войска разбиты, они начали бежать. Когда солдаты отступали по замерзшим прудам, французская артиллерия раскалывала лед, сброс войск при попытке побега.

Позже Наполеон писал: «Никогда еще не располагалась такая великолепная армия и никогда не устанавливался такой прекрасный день за меньшее время». счет из битвы. «Я провел 30 подобных боев, но никогда не видел ни одного, который дал бы так мало результатов».

Романы Наполеона, которые, как говорят, позже были поддержаны Россией Александр IУтверждалось, что в этой аварии погибли тысячи россиян. Впрочем, эти цифры могут быть преувеличены: когда лужи слить позжеОднако было извлечено только два или три тела, а также около 30 пушек и 150 лошадей.

Тем не менее Аустерлиц считается одним из последовательных подвигов Наполеона. Агентство Франс Пресс Об этом сообщили в 2021 году, и по сей день его преподают во французских военных школах.

Битва также служит заключительным моментом нового трейлера, иллюстрирующего уникальное сочетание эгоизма, жестокости и тактической проницательности Наполеона.

Получайте последние новости в свой почтовый ящик каждый день недели.