«Вот чем это для вас закончится», — тележурналист, гоняющийся за «Титаником» | Новости мира

Доктор Майкл Гильен, бывший корреспондент и первый тележурналист, посетивший «Титаник», рассказал о своем ужасающем опыте на российской подводной лодке более 20 лет назад.

Доктору Майклу Гильену, бывшему научному редактору ABC News, выпала уникальная возможность отправиться в невероятное путешествие: погрузиться в глубины Атлантического океана, чтобы рассказать об историческом крушении «Титаника». (Изображение предоставлено Sky News)

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Поскольку в настоящее время ведутся лихорадочные поиски пропавшей подводной лодки OceanGate рядом с обломками Титаника, доктор Гильен вспоминает травмирующие моменты, которые он пережил во время погружения.

В 2000 году доктор Гильен, в то время научный редактор ABC News, принял приглашение погрузиться на дно Атлантического океана и рассказать о месте крушения «Титаника». Несмотря на свой страх перед водой, он увидел в этом возможность стать первым репортером, увидевшим руины воочию.

Во время погружения, когда подводная лодка приблизилась к опрокинутой корме, доктор Гильен заметил, что она очень быстро ускоряется по направлению к гребному винту корабля.

Подлодка, захваченная скоростным подводным течением, столкнулась с 21-тонным гребным винтом и оказалась под ним опасно.

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Мы почувствовали удар от столкновения, и обломки «Титаника» начали сыпаться на них, усиливая ощущение опасности.

Он поделился со Sky News: «Мы не только почувствовали удар от столкновения, но и огромные куски Титаника начали падать на нас, и мы знали, что попали в беду».

Доктор Гильен живо помнит серьезность ситуации, говоря: «Нам рассказали историю о человеке, который попал в подобную ситуацию… Давление, которое есть в воде, если бы даже небольшая трещина могла создать порежет тебя, как бритва».

В момент отчаяния доктор Гильен услышал голос в своей голове: «Вот чем это для вас закончится».

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Команда оставалась стабильной под винтом, с тревогой ожидая около 30 минут, пока пилот, наконец, не смог сместиться и безопасно вывести подводную лодку на поверхность.

Несмотря на свой обширный опыт работы репортером в опасных ситуациях, доктор Гильен признает, что этот конкретный опыт заставил его почувствовать себя безнадежным.

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В отчаянии бывший журналист выразил сочувствие людям, которые в настоящее время теряются в поисках пропавшей подводной лодки, сказав: «Мое сердце сочувствует этим людям… Мне просто так больно думать об этих несчастных людях там. Я знаю, что это такое.

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Продолжающиеся поиски пропавшей подводной лодки OceanGate возле места крушения Титаника привлекли внимание всего мира.