Вот что произошло на 34-й день войны в Украине

СТАМБУЛ – Первые признаки значительного прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной появились во вторник, но не было никаких признаков скорого прекращения страданий. Требовались переговоры.

После трехчасовых переговоров в Стамбуле украинские официальные лица заявили, что их страна готова объявить себя постоянно нейтральной — игнорируя перспективу вступления в НАТО, ключевое требование России — и обсудить территориальные претензии России в обмен на «гарантии безопасности» от другой группы. Страны. Помощник украинского президента охарактеризовал российскую делегацию как «конструктивную», в то время как Россия заявила, что «значительно» сократит свою военную активность вокруг Киева, чтобы «повысить взаимное доверие».

Заявление России о том, что она деэскалирует боевые действия вокруг Киева — даже несмотря на то, что бомбардировки других частей Украины продолжаются — может не только пролить свет на ее вооруженные силы, препятствующие попыткам захватить или окружить столицу. В последние дни украинские контратаки вокруг города вынудили российские войска отступить в одних из самых ожесточенных уличных боев войны, хотя они все еще находятся в пределах пешей досягаемости от Киева.

Российские официальные лица заявили, что сейчас цель состоит в том, чтобы захватить больше территории в Донбассе на востоке Украины, где Россия построила два отколовшихся государства, которые президент Владимир Путин признал независимыми в прошлом месяце, но официально не признала ни одна другая страна.

Западные официальные лица и аналитики по вопросам безопасности предостерегают от принятия за чистую монету заявлений России о ее целях в Киеве или где-либо еще.

Добровольцы из группы под названием «Свободная Украина», в настоящее время входящей в состав Киевских региональных сил обороны, во вторник прибыли в Киев, а затем перебрались в другое место, где продолжат обучение. кредит… Айвор Прикетт для The New York Times

Президент Байден сказал, что не будет делать никаких выводов о намерениях России, «пока я не увижу, каковы их действия». Выступая после встречи в Белом доме с премьер-министром Сингапура, г-н Байден добавил: «Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают».

«Тем временем мы продолжим сохранять жесткие санкции и продолжим предоставлять украинским военным возможность защищать себя», — сказал Байден.

Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен во время дипломатической поездки в Марокко сказал репортерам: «Есть то, что Россия говорит, и есть то, что Россия делает», добавив: «И то, что делает Россия, — это продолжает жестокое обращение с Украиной и ее народом».

Президент Украины Владимир Зеленский усердно работал над тем, чтобы предложить Путину переговорный путь к прекращению войны, сопровождаемый уступками Украины, которые не зайдут так далеко, чтобы превратить его страну в вассала России.

Украинские официальные лица в Стамбуле заявили, что предложение объявить о постоянном нейтральном статусе означает, что они не будут ни вступать в НАТО, ни принимать иностранные силы — сценарий, который г-н Путин использовал в качестве одного из оправданий своего вторжения.

Украинские официальные лица предполагают договоренность, согласно которой ряд стран, включая США, Германию, Турцию и Китай, в случае нападения на Украину обязуются оказать ей военную помощь и, при необходимости, ввести запретную для полетов зону. Неясно, подписалась ли какая-либо из этих стран под такими гарантиями.

Здание администрации правительства Украины в Николаеве после обстрела во вторник. кредит… Начо Досси/Reuters

«Вероятно, это лучший результат, на который мы можем надеяться сегодня», — сказал Сэмюэл Шарап, изучающий российскую внешнюю политику в корпорации RAND. «Украинцы, по крайней мере, придумали что-то осязаемое, чтобы удовлетворить основное требование России о нейтралитете Украины».

Украина также заявила о своей готовности рассмотреть уступки, касающиеся частей ее территории, уже оккупированных Россией. Он предложил 15-летний переговорный процесс по украинскому полуострову, Крыму, который Россия захватила в 2014 году, и заявил, что готов исключить попытку вернуть его силой. Украинские официальные лица заявили, что вопросы, касающиеся восточного Донбасса, могут быть обсуждены на возможной встрече между г-ном Путиным и г-ном Зеленским.

Со своей стороны, Россия заявила, что готова ускорить планирование такой встречи, чего Зеленский давно добивался и чему Москва сопротивлялась, называя украинское правительство марионеткой Вашингтона. Но теперь Кремль, похоже, все больше готов взаимодействовать с г-ном Зеленским — отчасти потому, что сопротивление Украины на поле боя не оставило ему другого выбора.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что рассматривает предложения Украины как «конструктивный шаг в поисках компромисса».

«Если договор будет достигнут быстро и будет достигнут необходимый компромисс, возможность заключения мира станет намного ближе», — сказал г-н Мединский.

Александр Чалый, член украинской делегации, заявил журналистам после заседания во вторник, что Украине и России потребуется как минимум еще две недели, чтобы провести переговоры с Россией и потенциальными гарантами. Турция заявила, что готова провести во вторник встречу министров иностранных дел России и Украины для уточнения хода переговоров, за которой последует возможная встреча двух президентов.

«Вы взяли на себя историческую ответственность», — сказал российским и украинским делегатам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который во вторник проводил переговоры в османском дворце XIX века на берегу Босфора. «Весь мир ждет от вас хороших новостей».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время украинско-российских переговоров в Стамбуле. кредит… Мурат Четин Мехрдар/пресс-служба президента Турции, через Agence France-Presse – Getty Images

Турция стала ключевым посредником в переговорах и является одной из немногих стран, которые поддерживали тесные отношения как с Россией, так и с Украиной после вторжения. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она отказывается вводить санкции против России, даже когда та оказывает военную поддержку Украине. Чтобы подчеркнуть последнее, во вторник в Twitter написал член украинской делегации Михайло Подоляк. Фотография С Халуком Байрактаром, близким партнером Эрдогана и главой турецкой компании, производящей боевые беспилотники, используемые Украиной.

Но, несмотря на положительные признаки, оставалось множество дипломатических ловушек. Например, Украина заявила, что на спорный Донбасс не распространяются международные гарантии безопасности, но неясно, как будет определяться эта территория; Сепаратисты претендуют на гораздо больше земель, чем они владели до войны.

«Российская делегация настроена конструктивно, — сказал помощник Зеленского г-н Подоляк. Это не означает, что переговоры даются легко. Это сложно.»

Не было отсрочки и на местах в Украине. Украинские официальные лица заявили, что во вторник утром в результате российского ракетного обстрела крылатой ракетой была разрушена часть главного здания регионального правительства в городе Николаев на юге страны, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли и по меньшей мере 28 получили ранения.

Это была одна из нескольких атак после вторжения 24 февраля, которые, по-видимому, были направлены на срыв деятельности правительства. Областной чиновник Виталий Ким сказал, что его офис был разрушен, но в то время его в здании не было. Русское наступление вдоль побережья Черного моря было остановлено к западу от Крыма за пределами Николаева, в районе, где произошли ожесточенные бои.

По словам регионального чиновника, еще одна российская ракета попала в нефтебазу в Ровно на северо-западе Украины в ночь на понедельник.

«Масштаб вызовов не уменьшился», — говорится в заявлении Зеленского. Российская армия по-прежнему имеет большой потенциал для продолжения наступательных операций против нашего государства. У них было еще много техники и достаточное количество совершенно бесправных людей, которых можно было отправить в котел войны. Поэтому мы сохраняем бдительность и не недооцениваем наши оборонительные усилия».

Власти США и Великобритании подтвердили захват Украины в городах вокруг Киева, в частности в Ирбине, где произошли одни из самых ожесточенных уличных боев, но выразили скептицизм в отношении заявлений об изменении позиции России.

Эвакуация жителей Ирбина, ставшего ареной ожесточенных боев, продолжилась во вторник после того, как появились новости о том, что украинские силы набирают силу над российскими оккупантами. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Было ли какое-то движение каких-то российских частей от Киева в последний день или около того? «Да, мы так думаем, небольшое количество», — сказал представитель Пентагона Джон Ф. Кирби. Но он добавил: «Мы считаем, что это перепозиционирование, а не реальный вывод, и мы должны быть готовы контролировать крупное наступление на другие районы Украины».

британский Минобороны предупредило что «Россия продолжает представлять серьезную угрозу для города благодаря своей ударной способности».

Россия намекнула, что сужает свои военные цели, чтобы сосредоточиться на контроле большей территории в Донбассе. Шойгу, министр обороны России, во вторник предложил возможное оправдание прекращения военных действий в других частях страны, заявив в телеобращении в Москве, что первая российская миссия выполнена.

«В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены», — сказал г-н Шойгу. «Боевой потенциал ВСУ значительно снижен, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

Российские силы взяли под контроль сухопутный мост вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющий Крым с Донбассом. Единственным опорным пунктом на этой полосе является центр разрушенного портового города Мариуполя, где Институт изучения войны сообщил во вторник, что русские все еще набирают силу, медленно смыкаясь вокруг оставшихся боевиков и мирных жителей.

По словам местных властей, в Мариуполе были убиты тысячи мирных жителей (это заявление невозможно проверить независимо), и большая часть города была стерта с лица земли. Британское министерство обороны заявило во вторник, что он все еще находится под «постоянным сильным обстрелом» со стороны российских войск.

Фотографии пропавших без вести украинских мирных жителей, предположительно захваченных российскими войсками с начала марта, были показаны во время демонстрации во вторник в центральной части Львова. кредит… Маурисио Лима для The New York Times

В близлежащем порту Бердянск, который был захвачен русскими, эвакуационная колонна вывезла 34 автобуса с гражданскими лицами из города на территорию, контролируемую Украиной. В другом оккупированном городе в этом районе, Мелитополе, мэр сказал, что директор школы был арестован после того, как она и местные учителя отказались от приказа оккупационных сил изменить преподавание и преподавать на русском, а не на украинском языке.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила в понедельник в Facebook, что война нанесла Украине ущерб в размере 564,9 миллиарда долларов и снизила ее экономическую активность, что почти в три раза превышает ее довоенный ВВП.

Достоверных оценок числа жертв среди гражданского населения пока нет, и, по данным ООН, страну покинули около четырех миллионов человек, а также около шести миллионов внутренне перемещенных лиц.

Участие в отчетности Иван Никибурнко И Шафак Тимур из Стамбула; Меган Спесиа из Кракова, Польша; Майкл Д из Вашингтона; И Лара Джакс Из Рабата, Марокко.