Вот что такое обучение элиты военно-воздушных сил

В Америке есть несколько элитных частных операторов в мире, и у них много прессы. Но для большинства миссий, которые выполняют спецназ, морские котики и другие крупные операторы, они привлекают очень частного пилота.

Боевой диспетчер ВВС движется вперед вместе с другими спецоператорами, плавая, ныряя, прыгая с парашютом и стреляя вместе со своими братьями. Но при этом они работают как авиадиспетчером, так и наземным диспетчером. Они также могут выполнять задания с другими операторами специальной авиации, захватывать аэродромы противника и управлять последующей авиацией.

Боевой диспетчер ВВС движется вперед вместе с другими спецоператорами, плавая, ныряя, прыгая с парашютом и стреляя вместе со своими братьями. Но при этом они работают как авиадиспетчером, так и наземным диспетчером. Они также могут выполнять задания с другими операторами специальной авиации, захватывать аэродромы противника и управлять последующей авиацией.

В его книге “Убить бен ЛаденаБывший командующий силами Delta Далтон Фьюри писал:

Первоначальный тренировочный «конвейер» подразделения управления боевой тактической эскадрильей ВВС в два раза больше времени и гонок, чем полет, чтобы стать оператором ВМФ или Дельты. Еще до завершения обучения кто-то «промывает мозги» этим ребятам, заставляя их думать, что они могут лазать, как Человек-паук, плавать, как Тарзан, и летать, как Супермен, – а затем они должны доказать, что могут, если они планируют получить высшее образование.

Быть боевым пультом требует много душевных сил и мышц. Вот как ВВС США превращают группу талантливых молодых людей в элитных воинов.

Элита не очень хороша в базовой военной подготовке для ВВС

На фото: командующий ВВС США сержант. Сесилио Рикардо

Как и все другие военнослужащие, боевые приставки начинают с изучения основ военной жизни. Пилоты появляются Базовая военная подготовка на базе ВВС Лэкленд. Новобранцы проходят неделю лечения и восемь Недели тренировок.

Хотите быть элитой? Пройдите курс экзамена по боевому контролю, чтобы узнать, есть ли у вас все необходимое.

Этот двухнедельный курс также находится в Лакленде, и его цель – название. Студенты проходят физический осмотр и должны сдать экзамены по семи дисциплинам, чтобы продолжить. Соревнования: отжимания, приседания, подтягивания, бег на 1,5 мили, заплыв на 500 метров, бег на 4 мили и полоса препятствий.

«Нам просто нужны эти две недели, чтобы убедиться, что они – подходящие люди для наблюдения за боевыми действиями и что они добьются успеха в конвейере», – сказал инструктор по выбору боевого управления на видео ВВС выше.

Две недели могут показаться коротким сроком для проверки и подготовки пилотов к оставшейся части процесса боевого управления, но разделение настолько сложно, что ВВС Опубликовать 26-недельное руководство Чтобы помочь новобранцам подготовиться физически. Студенты будут проверены по семи физическим заданиям на протяжении всего обучения с более строгими критериями в каждом тесте (стр. 12).

Сразу после прохождения отборочного курса ученики могут ждать свободного места в Курсе по боевому управлению. Их тестируют еженедельно, чтобы убедиться, что их производительность при выполнении семи вышеупомянутых физических задач не снижается.

Курс оператора боевого управления

Этот курс длится немногим более 15 недель на базе ВВС Кесслер, MESS, и направлен на изучение и понимание различных самолетов, средств аэронавигации и погоды, а также процедур управления воздушным движением. Это тот же курс, который посещают все остальные авиадиспетчеры ВВС.

Воздушно-десантная школа

Фото: армия США Эшли Кросс

В Форт-Беннинг, Джорджия. Элитные пилоты проходят обучение в воздушно-десантной школе армии США. Здесь их учат, как безопасно выполнять устойчивые прыжки с парашютом с самолета и проникать в целевую зону, контролируемую противником.

Базовая школа выживания требуется даже для элитных консолей

Чтобы изучить базовые методы выживания в отдаленных районах, будущие наблюдатели за боевыми действиями проводят более двух недель в базовой школе выживания ВВС на базе ВВС Фэйрчайлд в Вашингтоне. По окончании обучения пилоты должны иметь возможность выжить самостоятельно, независимо от погодных условий или ситуации с противником. Подготовка к выживанию имеет решающее значение для боевых консолей, поскольку они будут использоваться в различных суровых условиях.

Школа боевого боя

В 13 недель на аэродроме Аль-Поуп, Северная Каролина, Студентов учат Тактика малых подразделений, наземная навигация, связь, районы атаки, операции по сносу, огневая поддержка и полевые операции. В конце этого курса студенты становятся боевыми наблюдателями-подмастерьями и могут носить отличительные багровые береты и CMT Flash.

Обучение продвинутым навыкам специальной тактики

Хотя теперь они технически являются боевыми наблюдателями, после этого пилоты проведут еще почти год обучения для повышения квалификации в области специальной тактики в Херлберт-Филд, Флорида. AST разделен на четыре фазы: вода, земля, набор и полный профиль миссии. Имея полный профиль миссии, боевые диспетчеры должны иметь возможность выполнять свою работу в симулированном бою. Обучение на Hurlburt Field позволяет боевым наблюдателям проникать на территорию врага с помощью различных средств. «Боевая консоль по дороге на работу» включает в себя выпрыгивание из самолета, планирование вертолета по быстрой веревке, поездку на каком-то вездеходе или пешую прогулку по горной дороге », – майор ВВС Чарли Ходжес Для CNN.

AST – это вызов. «Вероятно, это связано с самым реалистичным обучением, которое вы можете пройти здесь, в штатах, чтобы подготовить вас к реальному миру», – сказал старший лейтенант Чарльз Каннингем, офицер-метеоролог отдела специальных операций. Видео ВВС. «Они добавляют реализму очень опасный элемент и делают его максимально интенсивным».

Находясь в AST, боевые консоли покинут Hurlburt Field, чтобы пройти следующие три школы.

Военное училище десантников Free Fall

Студенты будут тренироваться в Форт-Брэгге, Северная Каролина, а затем на полигоне Юма в Аризоне. Стажеры изучают процедуры прыжков с парашютом в течение пяти недель, тренируясь в туннелях для ветра и свободного падения. Студенты изучают устойчивость, маневры в воздухе, зондирование воздуха, процедуры раскрытия парашюта и управление парашютом.

Студенты прыгают До 35000 футов Выше уровня моря, и вы можете подождать, пока не достигнете высоты 6000 футов над землей, чтобы открыть водопад. На видео выше ученик назвал ее «лучшей школой, в которой я когда-либо учился». Это весело, но подготовить студентов к элитным заданиям невероятно сложно.

Школа боевых дайверов

Элитные пилоты должны быть готовы ко всему. В Школе боевых действий водолазов ВВС США в Панама-Сити, штат Флорида, наблюдатели учатся использовать водолазное оборудование замкнутого цикла и водолазное снаряжение замкнутого цикла для проникновения в районы, контролируемые противником. Курс длится четыре недели.

Обучение подводному выходу

Всего за один день этот курс учит диспетчеров, как спастись из тонущего самолета. Это преподается военно-морским флотом на военно-морской авиабазе Пенсакола, Флорида.

Выпуск и ввод в эксплуатацию

Наконец, после завершения AST и полного профиля миссии, боевые диспетчеры готовы отправиться в подразделение, где они получат непрерывное обучение от старших боевых диспетчеров и начнут вкладывать боевой опыт в миссии.

Какая? Думаешь, они закончены? Чтобы иметь возможность дополнять Delta, Seal Team 6 и выполнять миссии самостоятельно, боевые консоли никогда не обучаются.