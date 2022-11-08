Вот 10 самых продаваемых игр для Nintendo Switch по состоянию на сентябрь 2022 года.

NIntendo опубликовала свои отчеты о доходах за шесть месяцев за финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 года, и, как правило, у нас есть обновленная информация о десяти самых продаваемых играх для Nintendo Switch.
Нет большой разницы с Последнее обновление еще в августено одним заметным исключением является Кольцо для приключений. В общей сложности продано 14,87 миллиона единиц, фитнес-игра превысила Pokemon Lets Go Пикачу / Pokemon Lets Go Eevee, всего было продано 14,81 млн единиц. Так что это близко, но это серьезное усилие от Ring Fit Adventure!
В остальном позиционирование не изменилось. Марио Карт Делюкс По-прежнему лучшая собака, как и ожидалось, всего было продано 48,41 миллиона единиц. Это увеличение на 1,59 миллиона единиц с момента последнего обновления, что очень хорошо. Пересечение животных: новые горизонтыТем временем ему удалось преодолеть отметку в 40 миллионов, всего было выпущено 40,17 миллиона единиц.
Десять самых продаваемых игр для Nintendo Switch (по состоянию на 30 сентября 2022 г.):
- Марио Карт 8 Делюкс — 48,41 млн (по сравнению с 46,82 млн)
- Пересечение животных: новые горизонты — 40,17 млн (по сравнению с 39,38 млн)
- Игра Super Smash Bros. Окончательный — 29,53 млн (по сравнению с 28,82 млн)
- Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы — 27,79 млн (по сравнению с 27,14 млн)
- покемон меч и щит — 25,37 млн (по сравнению с 24,50 млн)
- Супер Марио Одиссей — 24,40 млн (по сравнению с 23,93 млн)
- Вечеринка Супер Марио — 18,35 млн (по сравнению с 18,06 млн)
- Покемон Блестящий Алмаз и сияющая жемчужина — 14,92 млн (по сравнению с 14,79 млн)
- Кольцо для приключений — 14,87 млн (по сравнению с 14,54 млн
- Покемон: Давай, Пикачу! И поехали, Эви! — 14,81 млн (по сравнению с 14,66 млн)
Приведенные выше цифры являются глобальными продажами и включают розничные, цифровые и аппаратные копии вместе взятые.
Вы купили какую-нибудь из десяти самых продаваемых игр в этом году? Сможет ли Mario Kart 8 Deluxe превзойти 50 миллионов? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!
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