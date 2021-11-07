Вот 5 типов сезонов, в которые вы можете играть, как в Elden Ring • Eurogamer.net

FromSoftware представила пять игровых классов, которые появятся в Elden Ring.

В преддверии долгожданного сетевого теста на следующей неделе, новый твит из социальных сетей игры раскрывает пять «потускневших» типов игроков, из которых мы сможем выбрать: воин, зачарованный рыцарь, пророк, чемпион и кровавый волк.

«Через семь дней эти пятеро отважных пересекут Море тумана», — говорится в коротком твите с официальной страницы игры в Твиттере, который включает фотографии каждой из пяти категорий игры.

Хотя названия кажутся вполне соответствующими тому, что мы ожидаем от любой ролевой игры, к сожалению, нет другой окончательной информации о различиях между классами, но на изображениях действительно показаны мужские и женские варианты. Вот посмотрите их ниже:

В течение семи дней эти пять отважных храбрецов пересекут Море Тумана.# столовая pic.twitter.com/t7SNykhr3E — СТАРЕНИЙ КОЛЬЦО (ELDENRING) 5 ноября 2021 г.

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Вчера мы узнали Elden Ring имеет графический режим 4K и режим производительности 60 кадров в секунду. На PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Как тогда заявил Уэс, подтверждение пришло из списка GameStop коллекционного издания Elden Ring, в котором есть параграф, озаглавленный «Улучшенный опыт». «Используя мощь консолей нового поколения, PlayStation 5 позволит геймерам настраивать свои впечатления, выбирая между ГРАФИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ для улучшения визуальных эффектов игры (до 4K) или РЕЖИМОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ для более высокой частоты кадров (до 60 кадров в секунду)», читает список PS5 с той же формулировкой.Также используется в Microsoft Store.