Во время Второй холодной войны религиозные американцы должны быть первыми

Васт неделя, Суровая зима Опубликовано Первый перевод на английский язык новых «Административных процедур для священнослужителей» Коммунистической партии Китая вступит в силу 1 мая.

Первой среди мер является создание всеобъемлющей национальной базы данных для регистрации и отслеживания уполномоченных государством священнослужителей пяти официальных религий (протестантское христианство, римский католицизм, ислам, буддизм и даосизм). Любой член оппозиционного духовенства, не зарегистрированный в этой базе данных, является непосредственным нарушением закона. Нравиться Нина Чиа отмечаетЧтобы зарегистрироваться, в первую очередь, духовенство должно доказать, что они «поддерживают руководство Коммунистической партии Китая и поддерживают социалистическую систему». Затем их лояльность КПК будет периодически оцениваться так же, как и в более широкой системе социального кредита страны.

Эти меры являются еще одним свидетельством стремления руководства Коммунистической партии Китая избежать тактических ошибок, допущенных Советским Союзом в прошлом веке. Китайские коммунисты не пытаются искоренить все остатки веры в Бога и, таким образом, выступают за безраздельное противодействие верующих и религиозных институтов (как это сделали Советы в отношении Ватикана Иоанна Павла II). Вместо этого они пытаются ослабить религиозную оппозицию режиму, укрощая и кооптируя местные религиозные убеждения и направляя их на другой путь к повестке дня режима по социальному контролю. По этой причине президент Си уделил приоритетное внимание «китаизации» Религия в КитаеВсе это за исключением того, что в каждом молитвенном доме требуется заметное присутствие подобных людей.

Тактический подход Коммунистической партии Китая к Римско-католической церкви особенно выгоден тем, чем политика партии в отношении религии отличается от политики предыдущих коммунистических режимов (и даже нынешней, если принять во внимание семью Ким в Северной Корее). Вместо того, чтобы пытаться полностью изгнать католическую церковь из Китая, Коммунистическая партия Китая стремится усилить свое влияние на Ватикан. (Они применили точно такой же подход ко многим другим вещам, например Американский спортивный чемпионатИ международные институты и даже сам капитализм).

История продолжается

22 сентября 2018 года Коммунистическая партия Китая подписала с Ватиканом соглашение, текст которого все еще остается конфиденциальным, в соответствии с которым обе стороны согласились «сотрудничать» в выборе китайских епископов. На практике это в основном означало, что китайцы представляли своих одобренных кандидатов Папе, который затем официально одобрял их, как почти формальность. Все это очень плохо отражается на Папе Франциске и авторитете Ватикана. Надежда заключалась в том, чтобы позволить подполью преданных китайских католиков выйти из укрытий и возродить их веру в общественных местах; Но это «освобождение» было куплено ценой передачи контроля над китайским католицизмом атеистической банде коммунистов-геноцистов.

Наивность Ватикана в одобрении такой договоренности в полной мере проявилась в этих новых «административных процедурах»: статья 16 гласит, что епископы в Китае будут избираться демократическим путем через контролируемую государством Китайскую католическую национальную лигу и будут рукоположены китайцами. Конференция католических епископов. Абсолютно никаких упоминаний о Папе или Ватикане, которые были полностью исключены из процесса. Коммунистическая партия Китая консолидировала свой единственный контроль над китайским католицизмом при официальной поддержке самой католической церкви (сделка 2018 года была возобновлена ​​в прошлом году), в результате чего китайские католические противники партии остались без формальной поддержки со стороны их церкви.

Другими словами, это не империя зла вашего дедушки. Коммунистическая партия Китая умнее, умнее и экономически доминирует, чем когда-либо были большевики. И в настоящий момент им удается поставить католицизм, наряду с другими основными мировыми религиями, на службу марксизму, что даже сам Маркс не считал возможным.

Являясь единственным и серьезным конкурентом геополитического Китая, Соединенные Штаты оказались самой религиозной страной в развитом мире и единственной страной, которая рассматривает свободу вероисповедания как первую и самую драгоценную жемчужину в своей конституционной короне. Если какая-либо страна на Земле с геополитическим весом столкнется с массированной атакой в ​​войне Китая за свободу вероисповедания, то, скорее всего, это будут Соединенные Штаты, но похоже, что американское общество не желает крупномасштабного геостратегического конфликта с Китаем. . Политические предложения по новому плану Маршалла, который должен конкурировать с инициативой Коммунистической партии Китая «Один пояс, один путь», не обсуждаются в наших публичных обсуждениях. Что еще хуже, Соединенные Штаты даже не смогли собрать коллективную волю для введения американских виз для жителей Гонконга. Осознание холодной войны, усилившее нашу враждебность к Советам в прошлом веке, сегодня не просто возрождает силу, хотя коммунистический Китай представляет Более серьезная проблема Для свободного мира больше, чем Советы.

Наиболее вероятное объяснение этого связано с фирменной тактикой Коммунистической партии Китая, о которой говорилось выше: они предпочитают ухаживать и манипулировать людьми и властью, а не уничтожать их. За последние несколько десятилетий они поступили именно так в отношении свободной торговли и глобального капитализма. Китайские производители глубоко проникли в американских потребителей и сделали вечеринку неотъемлемой частью американской (и мировой) экономики. CCP глубоко вовлечена в нашу повседневную жизнь как потребители, чего не было в Советском Союзе. Сделав американских потребителей своими экономическими иждивенцами, китайцы нейтрализовали любой аппетит к крупномасштабной геополитической борьбе между правящими элитами Америки, которые прекрасно понимают, что политика разделения, вероятно, означает для их электоральных перспектив. Если избирателям предложат свободу от экономического соучастия в коммунистических зверствах в обмен на более высокие цены, уверены ли мы, что они выберут шоссе? Действительно нужно задаться вопросом, закончилась бы первая холодная война так, как если бы Советы доминировали над ценами на американском рынке.

Китайские коммунисты не пытались разрушить капитализм. Они отдавали приоритет государственной собственности на разум и дух над государственной собственностью на средства производства, и они были более чем счастливы использовать капитализм в этих целях. После распада Советского Союза мы в свободном мире были убеждены, что экономическая и политическая свобода обязательно неразрывно связаны. Итак, мы стремились либерализовать мировую экономику, твердо веря в то, что за этим последует политическая свобода. Нам никогда не приходило в голову, что будущие коммунисты могут быть заинтересованы не в национализации железных дорог или почтовых отделений, а скорее в национализации детства, любви, смерти, сексуальности и Иисуса Христа – и использования для этого могучих долларов. Мы никогда не думали о том, что 21 век превратится в сына ужасной любви Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина.

Что ж, говоря словами Солженицына, теперь открылась великая правда, особенно для религиозных американцев. Мы в свободном мире сделали Коммунистическую партию Китая самым могущественным производителем и потребителем в глобальной капиталистической экономике. В одном из самых резких ироничных случаев в истории человечества и самых коварных парадоксов, Си Цзиньпин теперь настигает мир как марксистский барон и вор, существо, которое ускользало от рейтингов нашей политической мысли в течение последних 200 лет. С каждым новым открытием кампании Коммунистической партии Китая против верующих религиозные американцы снова сталкиваются с тем фактом, что даже безобидная поездка в Walmart может быть приравнена к натуральному вкладу в массовое убийство святых невиновных; Деньги, которые мы тратим на предметы домашнего обихода, идут в карманы Неруса и Диоклетиана в современную эпоху.

Было сказано, что в отношении Китая американцам придется выбирать между свободной торговлей и свободными рынками, потому что политика Китая заключается в том, чтобы сделать рынки несвободными. Еще более верно то, что что касается Китая, религиозным американцам придется выбирать между свободной торговлей и религиозной свободой, потому что на данный момент американские верующие невольно финансируют мученичество своих единоверцев. Христианство (и большинство основных религий мира) рассматривают верующих как неделимое наднациональное тело. По этой причине религиозные американцы должны возглавить экономическое отделение от Китая. Они знают, что краткосрочные национальные экономические интересы Соединенных Штатов не стоят ничего, кроме праха и песка по сравнению с честностью верующих и компании. Если американские верующие продолжат соглашаться с доминированием Китая над американским потребителем, несмотря на это знание, они не должны удивляться, увидев головокружительную вспышку небесного света в следующий раз, когда они будут на пути в Costco. Человеческий голос Крича: «Савл, Савл, за что ты меня преследуешь?»

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