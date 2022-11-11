Во время вывода российских войск из города на юге Украины были выпущены сотни артиллерийских снарядов.

Министерство обороны Украины опубликовало ужасающие кадры сотен артиллерийских выстрелов, выпущенных в быстрой последовательности, когда российские войска были вынуждены отступить из-за границы. Стратегический город Херсон, Украина на юго-востоке.

«На каждый метр нашей земли — огонь!» Министерство написало вместе опубликовать видео В Твиттере поздно вечером в четверг.

На видео видно, как артиллерийские снаряды во время выстрела создают десятки огненных шаров, и вскоре небо превратилось в дымную завесу.

Не сразу было ясно, когда и где именно были сняты кадры.

Министерство опубликовало видео, которое, похоже, хвасталось, когда оно появилось. Российские войска отошли Через западный берег реки Днепр, которая разделяет южную Херсонщину в Украине.

Министерство обороны Украины опубликовало шокирующие кадры сотен артиллерийских выстрелов в быстрой последовательности, когда Россия уходит с юга Украины.



На видео видно, как артиллерийские снаряды выпускают десятки огненных шаров во время выстрела.

На кадрах из видео видно, как небо превратилось в клубы дыма, когда раздались артиллерийские снаряды.





В то время как министерство обороны России заявило в пятницу, что оно завершило вывод войск, не потеряв ни одного из своих 30 000 солдат, украинцы нарисовали картину хаотичного отступления, когда российские войска бросали свою форму или тонули в попытке бежать.

Разведывательное управление Министерства обороны Украины объявило в пятницу, что украинские подразделения входят в Херсон, и предупредило российских солдат, которые все еще находятся там, чтобы они не сдавались.

Демонстрант поддерживает Украину на главной площади Кракова, Польша. Артур Видак / NoorPhoto / Shutterstock

Агентство сообщило, что Херсон вернулся под контроль Украины после его оккупации с марта, и пригрозило «уничтожить» всех российских солдат, которые будут сопротивляться.

«У вас есть только один шанс избежать смерти — немедленная капитуляция», — говорится в заявлении Главного разведывательного управления Минобороны в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Здание разрушено после боя между украинской и российской армиями в Архангельском Херсонской области.



Женщина в своем доме после боя между украинскими и российскими войсками в Арханельском.





Заявление также гарантировало безопасность любого российского солдата, сдавшегося в плен.

Уход России из Херсона представляет собой еще одну серьезную неудачу Россия в почти девятимесячной войне на Украине.

Взятие города могло бы обеспечить Украине сильную позицию, с которой можно было бы расширить свое южное контрнаступление. Другие территории, оккупированные Россиейвключая Крым, который Москва захватила в 2014 году.

с проволокой