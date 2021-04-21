Во время демонстрации Навального задержано более 180 человек | Ученый

Авторы Джим Хайнц и Дарья Литвинова, Associated Press



Правозащитная организация сообщила, что полиция по всей России арестовала более 180 человек в связи с демонстрациями в среду в поддержку находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального. Многие были арестованы еще до начала протестов, в том числе двое из ближайших помощников Навального в Москве. READ Самая большая касса всех времен развлекательная программа

Команда Навального призвала к несанкционированным демонстрациям после сообщений об ухудшении его здоровья во время голодовки, которую он начал 31 марта.

«Ситуация с Алексеем действительно критическая, поэтому мы продвинулись вперед в день массовых протестов», – сказал Associated Press близкий соратник Навального и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. «Здоровье Алексея резко ухудшилось, он находится в несколько критическом состоянии. Врачи говорят, что по результатам анализов его следует госпитализировать».

Его организация заявила, что протесты пройдут более чем в 180 городах, но не сразу было ясно, будут ли они соответствовать массовому участию в январских протестах, крупнейших в России за десятилетие.