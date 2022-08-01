Во время первого визита на Аляску посол Франции рассказал об изменении климата, России и пропаже французской ездовой собаки

Посол Франции Филипп Этьен (Посольство Франции)

Посол Франции в США находится на Аляске, останавливается в Анкоридже, прежде чем отправиться в деревню Квинхагак. Центр культуры и археологии NunallegeЕго возглавляет французский археолог.

Это первая поездка посла Филиппа Этьена в штат, и в свой первый день в Анкоридже он еще не видел ни одного экзотического мега-животного города. Но у Этьена есть Он встретился с государственными и местными лидерами и местной французской общиной.

Этьен говорит, что обсуждает все, от вторжения России в Украину до своего дипломатического поста в России после распада Советского Союза и, конечно же, изменения климата.

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Следующая стенограмма была немного отредактирована для ясности.

Филипп Этьен: Ну, мы все чувствуем (изменение климата) очень серьезно. То есть на всех континентах. Этим летом в Европе уже было две волны жары. И мы страдаем от засух, пожаров, лесных пожаров, впрочем, как и многие другие части мира. Поэтому для всех нас в мире очень важно достичь наших целей, ограничить глобальное потепление. Очень важно, чтобы Америка была на борту. Для нас хорошо, что Соединенные Штаты возвращаются к Парижскому соглашению по климату и что Соединенные Штаты являются лидером в этих глобальных переговорах.

Кейси Гроув: Переключив передачу, я увидел в вашем маршруте, что вы едете в деревню Квинхагак. Может быть, вы можете рассказать мне об этом. Почему ты идешь туда?

ЧП: Да, действительно, после Анкориджа мы встретимся с моими коллегами в Кинхакоге, потому что у нас есть сотрудничество между местным сообществом и французским археологом, которое поддерживается нашим правительством. Сотрудничество включало раскопки в их регионе, старой деревне под названием Нуналлек. Это очень важно, потому что из-за глобального потепления находят предметы, артефакты, которые исчезли бы, если бы их не искали, потому что это, вечная мерзлота, сейчас не замерзла. И предметы, размещенные в предыдущих условиях, больше не могут быть размещены.

компьютерная графика: Где вы ожидаете? Я имею в виду, вы видели фотографии? вы знали?

ЧП: Да, какие-то изображения, артефакты, результаты исследований найдены. Должен сказать, сегодня утром нам очень повезло, потому что здесь, в Анкоридже, мы смогли посетить и Центр наследия коренных народов Аляски, и Музей Анкориджа. Мы, я, побывали в этих двух местах сегодня утром и многому научились.

компьютерная графика: Да, это здорово. У нас есть хороший музей, не так ли?

ЧП: Да, вы можете гордиться своим музеем, отличный музей, безусловно.

компьютерная графика: Жена меня иногда тащит. Она также помогает мне с французскими словами в кроссворде.

ЧП: ХОРОШО! Что ж, спасибо ей!

компьютерная графика: Я тоже, все время!

Я хочу спросить вас о России. Я знаю, что это широкий вопрос, но вы как дипломат считаете, что есть надежда, что дипломатия поможет урегулировать ситуацию в Украине? Я имею в виду, что мы сидим здесь, на Аляске, прямо на другом конце России, верно? Что вы думаете об этом?

ЧП: Мы, особенно наш Президент, очень старались предотвратить эту войну, это вторжение в Россию. Возможно, вы помните, что несколько дней назад наш президент Макрон отправился в Москву, чтобы убедить президента России в возможности переговоров, поскольку всем нам пришлось переосмыслить порядок обеспечения безопасности Европы после того, как Россия начала свое самое жестокое вторжение. Украина. Хотя Франция председательствовала в Совете Европейского Союза, она также несла ответственность за руководство ЕС в целом. Вы знаете, мы были привержены поддержке Украины. Но возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, конечно, мы хотим решить эти вопросы дипломатическим путем. Мы всегда говорили, что это одна из причин, по которой наш Президент всегда был в контакте не только с Президентом Украины, но и с Президентом России. В настоящее время мы видим много потерь, много человеческих потерь и преступлений, военных преступлений, происходящих на войне. Так что это не может быть принято. Мы продолжаем поддерживать мужественную борьбу украинского народа против этой агрессии.

компьютерная графика: Вы упомянули, что работали в Москве около 30 лет назад. Было ли это незадолго до распада Советского Союза или около того, я попытался посчитать.

ЧП: В период распада Советского Союза.

компьютерная графика: Как это было? Я имею в виду, вы должны были видеть это сами?

ЧП: Ну, это была история, и, конечно, русским людям было нелегко. Нам нужно лучше понять это. Это было время свободы и возможностей для всех, включая россиян, страны Центральной Европы и другие страны бывшего Советского Союза. Итак, трудное время, время перехода, время возможностей, но также и время надежды.

компьютерная графика: Да. Это интересно. Знаете, многие из нас видели это по телевизору, когда я был ребенком. Так что интересно познакомиться с кем-то, кто был там.

ЧП: Это было очень интересно. Впечатляет, да, быть там в то время.

компьютерная графика: Ну, я хотел спросить вас, и я не хочу сказать, что это очень легкий вопрос, потому что это было серьезно, но есть пара французских погонщиков собак, которые соревнуются в Iditarod. В прошлом году, я думаю, это был первокурсник Себастьян душ Сантуш Борхес, потерявший на трассе собаку Леона. Шли поиски Леона, по-моему месяца три прошло. Вы слышали об этом? И я имею в виду, как вы думаете, какая-нибудь дипломатия могла бы помочь в этой ситуации?

ЧП: Я услышал об этом, только когда приехал на Аляску, и я так рад, что Себастьян снова нашел свою собаку. У нас есть почетное консульство (в Анкоридже). Наше Генеральное консульство находится в Сан-Франциско, что является правильным для французских общин на Аляске. (Есть) очень, очень хорошие люди, работающие во многих областях, включая туризм и спорт, а также образование, бизнес или искусство. Так что я не знаю, помогла бы дипломатия быстрее найти бедную собаку, но если французским гражданам понадобится помощь, мы всегда будем рядом. Опять же, я не знаю, насколько мы можем помочь, но мы открыты для любых вопросов.

компьютерная графика: Это хороший ответ на глупый вопрос.

ЧП: Нет, нет, не глупый вопрос. Я понимаю эмоции, вызванные судьбой этой собаки. Это милые и очень милые собаки, как сказать, кто рисует эти санки?

компьютерная графика: Да.