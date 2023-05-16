Во-первых, Киев заявляет, что сбил целую серию российских гиперзвуковых ракет.

Киев впервые заявил, что сбил несколько «Кинжалов»

Путин назвал ядерную ракету глобальным ударом

Украина готовится к крупному контрнаступлению

Он уже претендует на самые большие успехи в шестимесячном поле боя.

КИЕВ (Рейтер) — Украина заявила во вторник, что за одну ночь сбила шесть российских гиперзвуковых ракет Kinjal, уничтожив супероружие, которое Москва ранее называла непреодолимым.

Это был первый случай, когда Украина заявила, что она поразила залп нескольких гиперзвуковых ракет, и если это подтвердится, это станет убедительным свидетельством эффективности недавно развернутой западной системы противовоздушной обороны.

Шесть баллистических ракет «Кинжалс», которые движутся со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, были среди 18 ракет, которые Россия запустила по Украине за ночь, освещая Киев вспышками и обрушивая обломки после того, как они были выпущены с неба.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что все ВСУ успешно перехвачены. Комментариев от России не последовало.

Городские власти украинской столицы заявили, что в результате падения обломков пострадали три человека.

«Он был исключительным по своей плотности — максимальному количеству наступательных ракет в кратчайшие сроки», — сообщил в мессенджере Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Залужный заявил, что его силы перехватили шесть ракет «Кинжал», выпущенных с самолетов, девять ракет «Калибр» с кораблей в Черном море и три ракеты «Искандер», выпущенные с суши.

Ранее в этом месяце Украина заявила, что впервые сбила одну ракету «Кинжал» над Киевом, используя недавно развернутую американскую систему ПВО Patriot.

Ранее способность «Патриота» перехватывать ракеты «Кинжал» была только теоретической. Попадание шестерых за раз будет означать, что это может быть надежная защита, а не удачный выстрел.

Президент Владимир Путин, объявивший «Кинжал» одним из шести видов оружия «следующего поколения» в 2018 году, часто называл его свидетельством мирового превосходства российской военной техники, способной противостоять НАТО.

READ Трое граждан Великобритании захвачены талибами в Афганистане | новости талибов [1/6] Пожарный работает на парковке, поврежденной остатками российских ракет, во время нападения России на Украину, в Киеве, Украина, 16 мая 2023 года. Павел Петров/Пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве/Раздаточный материал через REUTERS

Ракеты «Кинжал», название которых означает «кинжал», могут нести обычные или ядерные боеголовки на дальность до 2000 км. Россия впервые применила их в боевых действиях в Украине в прошлом году и призналась, что стреляла из них лишь несколько раз.

Поскольку украинские войска впервые за шесть месяцев готовы начать наступление, Россия сейчас наносит дальние авиаудары с самой высокой частотой за всю войну.

В этом месяце было запущено восемь дронов и ракет по сравнению с неделей зимой и затишьем в марте и апреле. Киев говорит, что стреляла больше всех.

«под контролем»

Утром во вторник сирены звучали почти во всех частях Украины, а над Киевом и областью его было слышно более трех часов.

«Задача противника — посеять панику и создать хаос. Однако в северном районе боевых действий (включая Киев) все находится под полным контролем», — заявил командующий объединенными силами вооруженных сил генерал Сергей Наиф.

На прошлой неделе Украина добилась самых больших успехов на поле боя с ноября прошлого года, отвоевав несколько квадратных километров территории на северной и южной окраинах города Бахмута. Москва признает, что часть ее сил отступила, но отрицает, что ее боевые порядки рушатся на окраинах города.

В Киеве говорят, что эти разработки актуальны и пока не представляют всей силы готовящегося контрудара, в котором планируется использовать сотни современных танков и бронемашин, присланных Западом в этом году.

Украинское контрнаступление должно было привести к следующей крупной фазе войны после того, как массовое зимнее наступление русских не смогло захватить значительную новую территорию, несмотря на самое кровопролитное наземное сражение в Европе со времен Второй мировой войны.

Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года и теперь утверждает, что аннексировала примерно шестую часть территории своего соседа. Украина оттеснила российские войска из пригородов Киева в начале войны и отвоевала территорию в ходе двух крупных контрнаступлений во второй половине 2022 года, но с ноября держит свои силы в обороне.

Россия заявляет, что ее вторжение было необходимо для противодействия угрозе ее безопасности, исходящей от тесных связей Киева с Западом. Украина и ее союзники назвали это неспровоцированной и незаконной войной вторжения, а Киев заявляет, что не прекратит боевых действий до тех пор, пока все российские силы не покинут его территорию.

(Репортаж Глеба Гаранича и Сергея Крейзи в Киеве) Текст Лидии Келли в Мельбурне; Под редакцией Кристофера Кушинга

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