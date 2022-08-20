Во что вы будете играть на этих выходных? (20 августа)

Вы занимаетесь серфингом в эти выходные? Волновая гонка 64 сейчас на Nintendo Switch Online + пакет расширения обслуживание, поэтому мы уверены немного Начинаешь ностальгировать по поздним 90-м. В противном случае гольф может быть с Рецензенты проклинают гольф (В будущем у нас будет собственный обзор!). Или, может быть, вы с нетерпением ждете этого Подтвердите окончательный список игр Mega Drive Mini 2.

В другом месте на Nintendo Life у нас есть список всех DLC для Wii U и 3DS, которые стоит приобрести до закрытия магазинов. как мы смеялись Сон Кирби Баффет В нашем обзоре. Мы также присоединились Культ беременности в другом положительном отзыве за этот самостоятельный удар.



Сейчас самое время расслабиться и Обсудим наши планы на выходные. несколько метровЭмбер из команды Nintendo Life сделал именно это, поэтому не стесняйтесь читать наши записи, а затем присоединяйтесь к своим в разделе комментариев. Наслаждаться!

Кейт Грей, штатный писатель

В эти выходные я лечу в Германию с восьмичасовой пересадкой, так что я буду много играть в видеоигры. пожелай мне удачи.

я играл 13 охранников Как и любая работа, которую никто не делал в последнее время, и я намерен продолжать ее делать, пока не пойму, что происходит на земле в игре. Это очень запутанно!! Как только я думаю, что разобрался с сюжетной точкой, оказывается, что все на самом деле роботы, и все — сон, и все все время умирали, как и все известные фильмы одновременно. Но это круто, весело и странно, и я хочу еще около десяти миллиардов таких игр, так что я счастлив.

участие в Нинтендо Лайв на меня

Алана Хаггис, преподаватель факультета



Я буду похож на сломанный цилиндр, но это нечто большее Хроники ксеноблейда 3 Для меня в эти выходные. Сейчас я в конце главы VI, а это значит, что я недалеко от конца игры. Конечно, прохождение игры — это не конец Xenoblade 3, но Я буду чувствовать себя комфортно, переходя к новым вещам. Это было исключительно, и даже с несколькими спотыканиями в конце игры, это, вероятно, мой фаворит. Ксеноблейд Игра. Я готов проплакать из-за концовки и титров, а затем сразиться с несколькими превосходными боссами!

Так что теперь все должно стать намного разнообразнее, потому что мне нужно отдохнуть от ролевых игр! я все еще должен закончить неоновый белый (да, действительно) Так что я потрачу немного времени на копание в эти выходные, но тогда, думаю, я начну Одуванчик: красочная история. Я слышал об этом только удивительные вещи.

Олли Рейнольдс, автор команды

Честно говоря, я не думаю, что у меня будет время поиграть во что-нибудь на этих выходных, но если бы было, я бы, наверное, запрыгнул в игру в жанре Метроидвания. Аксиома грани или же Окровавленные: Ритуалы ночи; Что-то, во что я могу легко войти и выйти. Я мог бы прыгнуть в него Данганронпа И смотрю несколько сцен здесь и там, но опять же, это если у меня есть время!

участие в Нинтендо Лайв на меня

Джим Норман, автор команды



Проведя прошлые выходные в поисках квартир, я буду на этой неделе Фактически Переходите к одному из них! Это, конечно, вызвало бы немного незнакомца, в частности, Джим движется! (Спасибо Алане, что отметила это) в финальном шоу «Жизнь имитирует искусство».

Несмотря ни на что, время празднования будет повсюду. Я надеюсь вернуться к классике с Вечеринка Супер Марио И Просто танцуй 2022 По-настоящему освоиться на новом месте.

Как и большинство людей, я честно смотрел видео громадный Количество взвод Контент на этой неделе, и у вас может возникнуть соблазн вернуть серию обратно, как только вы очистите некоторые ящики. Раньше у меня не было этой конкретной франшизы, но новое начало может быть идеальным временем, чтобы вернуться к ней — посмотрим.

Как обычно, спасибо за чтение! Не забудьте оставить нам комментарий ниже с вашими игровыми планами на выходные!