Во что обошлась миру русская война

а Год назад экономика Украины была на прочной основе, с соотношением долга к ВВП менее 50% и бюджетным дефицитом в 3,5%. Затем наступило 24 февраля, а с ним и тотальная война. Мы оказались в новой реальности, с совсем другими финансовыми потребностями.

Средства, которые должны были быть направлены на цели экологического, социального и корпоративного управления, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности страны, были перенаправлены на оборону, гуманитарные цели и поддержку пострадавших от войны людей. А в 2023 году около 50% госбюджета будет направлено на национальную безопасность и оборону.

Месяцы войны превратили Украину из страны со стабильными и перспективными финансовыми показателями в страну, которая направляет все ресурсы на борьбу, борясь с тяжелыми экономическими последствиями: 30-процентный экономический спад, инфляция около 28%, до 8 миллионов беженцев, безработица около 30 человек. %, сотни предприятий и производств разрушены или повреждены.

С начала массированного вторжения Российской Федерации в Украину мы реализовали меры макроэкономической стабилизации и накопили финансовые ресурсы для защиты нашего государства. Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня мы убедились, что не работает только 10% предприятий. Наши экономические и финансовые системы полностью функционируют.

Финансовая система работала на полную мощность после вторжения. Доходы бюджета выросли на 20% с апреля. Мы начали выпускать военные облигации. Были профинансированы все социальные расходы, пенсии и заработная плата учителей и работников здравоохранения, а также сектора безопасности и обороны.

В начале российского вторжения международные партнеры проверили дефицит нашего бюджета на уровне 5 миллиардов долларов в месяц до конца 2022 года. По состоянию на начало декабря мы получили чуть более 28 миллиардов долларов из требуемых 50 миллиардов долларов, а Национальный банк Украины удалось напечатать еще 12 миллиардов долларов.

В 2023 году дефицит государственного бюджета Украины достигнет 38 миллиардов долларов. Непрерывные массированные ракетные обстрелы Украины означают, что расходы на реконструкцию и экономические потери в 2023 году продолжат расти.

Поддержка международных партнеров будет играть важную роль в том, как мы справимся с бюджетом 2023 г. Мы приветствуем намерение Соединенных Штатов продолжать предоставлять гранты Украине, а также предложение Европейской комиссии о запуске нового масштабного макрофинансового программа помощи Украине на 2023 год. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно. .

Крупным экономикам и международным финансовым организациям необходимо найти новые инструменты и решения – и не только для Украины. Когда страна подвергается нападению, ей необходимо полное и постоянное сотрудничество. Основываясь на опыте координации военной помощи на авиабазе Рамштайн в Германии, а также для координации финансовой поддержки Украины и решения неотложных финансовых потребностей, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль предложили новую платформу для финансовой координации. Идея разработки данной платформы заключается в том, чтобы на регулярной основе сажать за стол переговоров государства-члены «Большой семерки» и международные финансовые институты – для облегчения обмена информацией о ключевых событиях и перспективах, а также для обеспечения своевременного и эффективного таргетирования финансовых помощь различных доноров. Такой вид сотрудничества поможет сделать обмен более эффективным.

С Украиной в качестве сопредседателя платформа может разработать эффективные и устойчивые механизмы для координации финансовой поддержки Украины, а также модель ценности для других стран для использования в будущем.

Война России влияет не только на украинскую экономику. Экономические последствия были глобальными. Многие страны сталкиваются с самым высоким уровнем инфляции за последние десятилетия, огромными затратами на энергию и угрозами рецессии.

Продовольственная безопасность и энергетический кризис приведут к большему количеству смертей и большему количеству страданий во всем мире. Мы должны более тесно работать над поиском решения для всех нас.

Марченко, Министр финансов Украины

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