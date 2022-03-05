Во что обошлось российской экономике вторжение Владимира Путина в Украину?

Такой уровень истощения был бы необычным для современной войны, что добавило бы подозрений в заявление.

Украинцы сопротивлялись потерям со своей стороны, но русские заявили, что было убито 2870 солдат и «националистов».

Более реалистичными являются внутренние военные оценки США, подчеркнутые New York Times, согласно которым по состоянию на 28 февраля с обеих сторон было убито от 1500 до 2000 солдат. Но даже эти цифры были сильно предупреждены как оценки, основанные на социальных сетях или спутниковых снимках.

Точно так же число погибших среди гражданского населения вряд ли станет ясным в течение нескольких недель, особенно с учетом новой тактики бомбардировок, применяемой русскими.

В четверг Организация Объединенных Наций заявила, что их число составляет не менее 327 человек. Но в течение 24 часов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что реальная цифра была ближе к 2000 человек.

Изображения, поступающие из Херсона, Мариуполя и Харькова, указывают на то, что эта цифра будет намного выше.

Цифры о перемещении являются более точными, поскольку они производятся Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с демократическими странами Восточной Европы.

3 марта число беженцев достигло миллиона, и десятки тысяч направились к границе.