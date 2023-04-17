Впервые в войне появились русские планирующие бомбы.

Техническое хранилище или доступ, который используется исключительно для статистических целей.

Техническое хранилище или доступ, который используется исключительно для анонимных статистических целей. Без повестки в суд добровольное согласие со стороны вашего интернет-провайдера, дополнительные записи от третьих лиц или информация, хранящаяся или извлекаемая только для этой цели, обычно не может быть использована для вашей идентификации.