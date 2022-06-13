Впервые Starfield был представлен на Xbox Show.

Starfield — долгожданная игра, первая однопользовательская ролевая игра для Bethesda Game Studios за более чем семь лет. Это была последняя игра, показанная на Xbox & Bethesda Games Showcase 12 июня. Мы подробно рассмотрели игру в действии, включая бой, создание кораблей и окружение. Это определенно обещает стать масштабной игрой, а огромная часть, которая была отведена в шоу, является противоположностью.
Microsoft завершила свое резюме первой в истории игрой Starfield. Тодд Ховард из Bethesda представил фанатам эпизод на планете Крит в 2330 году. На кадрах игрового процесса показан игровой процесс от первого лица, когда игрок входит на космическую станцию и побеждает врагов из пулемета, а затем из мощного дробовика.
На кадрах также продемонстрирована игровая механика захвата замка, а также некоторые последовательности шутеров от третьего лица. На кадрах также показана столица игры, Новая Атлантида, которая кажется большим и шумным городом, где игроки будут принимать миссии и узнавать больше о мире.
Система создания персонажей Starfield также была продемонстрирована в кадрах, и Ховард назвал ее наиболее полной на сегодняшний день Bethesda. Игроки также могут выбирать дополнительные атрибуты, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, Starfield позволит игрокам создавать и настраивать свои собственные космические корабли, а затем запускать их.
Обсуждая размер Starfield, Ховард также подтвердил, что в Starfield более 1000 планет, каждая из которых открыта и доступна для исследования игроками.
Первоначально Starfield планировалось выпустить в ноябре. Но он был отложен до 2023 года вместе с Redfall, поскольку Bethesda продолжает добавлять краски. После выхода следующей игрой от Bethesda Game Studios станет The Elder Scrolls VI.
Для получения дополнительной информации о сегодняшней ленте Xbox/Bethesda, проверьте Все важные новости.
GameSpot может получать комиссию от розничных предложений.
Обсуждаемые здесь продукты были независимо отобраны нашими редакторами. GameSpot может получать часть дохода, если вы покупаете что-либо, представленное на нашем сайте.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».