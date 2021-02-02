Враг Кремля Навальный критикует суд, который может посадить его на годы Глобализм

Некоторым сторонникам Навального удалось подойти к зданию. Молодая женщина забралась на большую кучу снега напротив зала суда и держала плакат с надписью «Свободу Навальному». Менее чем через минуту ее увез полицейский.

После ареста команда Навального опубликовала на YouTube двухчасовое видео, на котором запечатлена роскошная резиденция на берегу Черного моря, якобы построенная для Путина. Видео было просмотрено более 100 миллионов раз, что вызывает недовольство простых россиян, которые борются с экономическим спадом, пандемией коронавируса и безудержной коррупцией в годы правления Путина.

На прошлой неделе Путин настаивал на том, чтобы ни он, ни его родственники не владели недвижимостью, упомянутой в видеоролике, и давний строительный магнат Аркадий Ротенберг утверждал, что владеет им.

Пытаясь подавить протесты, власти нападают на соратников и активистов Навального по всей стране. Его брат Олег, главный союзник Любови Соболь и еще несколько человек были помещены под домашний арест на два месяца и им были предъявлены уголовные обвинения в нарушении ограничений коронавируса.

Тюрьма Навального и разгон протестов вызвали международное возмущение: западные официальные лица призвали его освободить и осудили арест протестующих.