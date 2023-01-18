Враг Путина Браудер осуждает дополнительную плату за участие в мероприятии в Давосе

ДАВОС, Швейцария (AP) — Билл Браудер, ведущий критик президента России Владимира Путина, раскритиковал Всемирный экономический форум. в социальных сетях, чтобы поднять свой вступительный взнос на ежегодную встречу в Давосе, которую он посещает уже 27 лет.

Было расточительно платить четверть миллиона долларов за билет, заявил Браудер Associated Press, и он считал организаторов элитного ралли в швейцарских Альпах. она не хочет его.

Бывший директор Hermitage Fund, крупного российского инвестиционного фонда, Браудер говорит, что отложил свою деловую деятельность и посвятил свое время тому, чтобы добиться справедливости в отношении своего бывшего адвоката Сергея Магнитского, который был замучен и убит во время содержания под стражей в российской полиции в 2009 году. другие жертвы нарушений прав человека.

в понедельник, Браудер опубликовал в твиттере провокацию О том, как он отказался от участия в мероприятии в Давосе в этом году после того, как «организаторы подняли мою плату за участие до 250 000 долларов (в 3 раза больше, чем они платили раньше)».

Он сказал, что все равно поехал в альпийский город, чтобы продвинуть свой аргумент о том, что примерно 350 миллиардов долларов российских денег, замороженных за границей — большая часть из которых находится в странах Запада, — должны быть использованы для помощи Украине в борьбе с Россией.

После того, как пост набрал не менее 1,7 миллиона просмотров, Среда удвоилась в твиттере Он насмехается над тем, как в 2015 году Швейцария предоставила форуму особый статус международной организации, которая предоставляет преимущества, подобные тем, которыми пользуется Всемирная организация здравоохранения.

В электронном письме, адресованном AP в среду, Браудер назвал более высокую плату «смехотворной просьбой правозащитника… Я еду в Давос не для заключения сделок или получения прибыли, а для того, чтобы отстаивать жесткую позицию в отношении России».

После посещения недавней встречи в Давосе Узнав, что в будущем его ждут более высокие гонорары, Браудер обратился в письменной форме к основателю форума Клаусу Швабу, заявив, что он перестал управлять деньгами почти десять лет назад и не имеет «источника дохода».

В прошлом, по словам Браудера, он «копался в своих собственных резервах», чтобы присутствовать, «потому что Давос был таким важным местом для достижения прогресса в моей кампании».

Браудер, британский гражданин американского происхождения, предоставил AP копии своего письма и ответ от сотрудника форума — не Шваба — который объяснил, что тип членства, которым пользовался бывший активист и инвестиционный менеджер, постепенно прекращается.

В ответ на возмущение Браудера официальный представитель Форума Ян Цупф заявил в среду, что Браудер ранее был генеральным директором Hermitage Capital Management и что он «очень рад вновь принять участие в работе Форума».

«Партнерство с компаниями помогает нам приглашать активистов и деятелей гражданского общества, у которых, как правило, гораздо меньше ресурсов», — сказал Зубф в текстовом сообщении AP.

Браудер сказал, что он «неохотно» платил эквивалент 70 000 долларов в год в течение многих лет — и было бы бессмысленно тратить 250 000 долларов, которые можно было бы потратить на такие действия, как отслеживание коррупции в России или возбуждение уголовных дел против российских чиновников.

«Ни один общественный деятель не может оправдать такие растраты», — сказал он по электронной почте. «Понятно, что Всемирный экономический форум не хочет, чтобы я был рядом».

Браудер, автор бестселлера «Запрос на замораживание», выпущенного в апреле, прославился тем, что возглавил кампанию, которая привела к принятию Конгрессом США в 2012 году Закона Магнитского, который позволяет замораживать активы и запрещать визы для нарушителей прав человека в России.

Он говорит, что около 33 других стран, в основном на Западе, приняли аналогичное законодательство.

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