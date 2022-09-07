Вратарь Иван Федотов продлил контракт с КХЛ на три года.

Ранее в среду утром опроверг информацию глава хоккейной команды ЦСКА Игорь Исмантович. отчеты Что Континентальная хоккейная лига провела переговоры о продлении контракта с голкипером Иваном Федотовым, который этим летом был задержан российским правительством за уклонение от военной службы.

25-летний Федотов подписал юниорский контракт НХЛ с «Флайерз» 7 мая, за два месяца до того, как российские правоохранительные органы арестовали его 1 июля по подозрению в уклонении от военной службы. В России все мужчины 18-27 лет (за редким исключением) обязаны отслужить один год в армии в той или иной должности, если они призваны на военную службу.

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По словам его агента Дж. П. Барри, после того, как Федотова отправили в военкомат, российское правительство позже отправило его на удаленную военную базу на севере России, чтобы начать обучение. Российское СМИ Газета Федотов упомянула В середине августа принял военную присягу.

Российские официальные лица, в том числе действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отрицали, что дело носит личный характер или связано с желанием Федотова уехать в Северную Америку для продолжения хоккейной карьеры.

Федотов, вошедший в число финалистов седьмого тура «Флайерз» 2015 года, в прошлом сезоне играл за ЦСКА и привел их к чемпионату КХЛ, Кубку Гагарина. Он также выиграл серебряную медаль в качестве стартового вратаря Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпийских играх в Пекине 2021. Федотов, считающийся одним из лучших вратарей за пределами НХЛ, закончил сезон с результатом 14–10–2 и 0,919 сэйвов. и 2,00 гола к среднему. В стремлении ЦСКА к завоеванию титула Федотов показал рывок 16-6 с 1,85 GAA и 0,937 SV%.

Контракт вратаря ростом 6 футов 7 дюймов с ЦСКА истек в апреле, и до своего ареста Федотов был готов переехать в Северную Америку и побороться за место во «Флайерз» за Картера Харта в этом сезоне. В среду Алексей Шевченко из «Спорт-Экспресса» сообщил, что Федотов подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА, чтобы остаться в КХЛ. И лига, и команда с тех пор опровергли это сообщение.

«Права в КХЛ на вратаря Ивана Федотова принадлежат ЦСКА. На данный момент в лигу не поступало ни документов для регистрации контракта с хоккеистом, ни запросов о возможности заключения контракта с Федотовым», — говорится в сообщении ассоциации. утверждение. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Смантович повторил это сообщение и добавил выговор репортеру.

«Президент клуба не встречался с Иваном Федотовым, потому что он служит в вооруженных силах Российской Федерации», — сказал Исмантович. В сообщении на сайте команды. Соответственно, не было ни обсуждения, ни договора. Я хотел бы обратиться к журналистам, которые нагло и безграмотно пытаются пиариться в этом вопросе, и попросить их прекратить подобные спекуляции».

ЦСКА, символизирующий Центральный армейский спортивный клуб, долгое время находился в подчинении Советской Армии. В настоящее время команда принадлежит российской нефтяной компании «Роснефть», чей генеральный директор Игорь Сечин является давним союзником президента России Владимира Путина.

Предварительные слушания по делу Федотова назначены на 20 сентября. «Газета» сообщила, что адвокат Федотова Алексей Пономарев оспорил проект своей комиссии как незаконный.

Экс-нападающий «Флайерз» Михаил Воробьев, выступавший в прошлом сезоне за команду КХЛ СКА (Санкт-Петербург), недавно предстал перед судом по обвинению во взяточничестве, связанном с его попыткой уклониться от военной службы в России. Во вторник он Сообщается, что он получил штраф в размере 2 млн рублей. (около 40 000 долларов США) после признания обвинений в суде. По российскому законодательству 25-летнему Воробьеву могло грозить до 12 лет лишения свободы.

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