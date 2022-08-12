Вращающийся автомобиль Legoland в Германии столкнулся с более чем 30 травмами

Неясно, почему вторая машина не остановилась, сказал Legoland, добавив, что аттракцион будет закрыт «на данный момент», но парк вновь откроется в пятницу. Полиция заявила, что возбуждено уголовное дело, сообщает британское Sky News. упомянул.
Это была вторая авария на американских горках в Германии за последние несколько недель. На прошлой неделе 57-летняя женщина была убита после того, как соскользнула со своего места на американских горках в парке Wild & Freizeitpark Klotten. Падение с высоты 26 футов, когда машина поворачивала на повороте, немецкая Deutsche Welle. упомянул.
На курорте Леголенд, примерно в часе езды от Мюнхена, на борту двух столкнувшихся автомобилей находились в общей сложности 38 пассажиров, а 31 человек с легкими травмами был оказан на месте медиками и парамедиками. В парке сообщили, что 14 из них были доставлены в больницу для дальнейшего наблюдения.
«Мы хотим поблагодарить весь аварийный персонал, который проявил такую большую приверженность [the] Сайт работает сегодня, и мы хотим пожелать скорейшего выздоровления всем участникам, — сказала The Post Мануэла Стоун, директор Legoland Germany.
«Огненный дракон» — это аттракцион в средневековом стиле с замковыми конструкциями, витражами и арками из искусственного камня. Автомобили с пассажирами зеленого цвета и имеют форму дракона.
«Верхом на спине огнедышащего дракона вы увидите, какой была жизнь в средневековом замке, и встретите отважных рыцарей и нежных дам», — говорится в нем. Описание поездки На сайте курорта Леголенд. «Но будьте осторожны — не позволяйте дракону LEGO®, охраняющему камеры с сокровищами, напугать вас! Пройдя через открытый портал, вы достигнете финального этапа путешествия, которое потрясет вас, пока вы будете мчаться по этим американским горкам».
Аттракцион был открыт для одиночных пассажиров в возрасте от 8 лет и старше или в сопровождении пассажиров старше 6 лет.
Максимальная скорость полета составляла 35 миль в час, а максимальная высота — 52 фута. База данных Dark Rideвеб-сайт с информацией о различных аттракционах в тематических парках.
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