Бывшему временному президенту Боливии грозит ордер на арест по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу, поскольку прокуратура выдвигает меры против должностных лиц, которые поддерживали отставку бывшего президента. Эво МоралесЕго партия, которая теперь вернулась к власти, считает это переворотом.

Жанин Анез, возглавлявшая консервативную администрацию, пришедшую к власти после отставки Моралеса в ноябре 2019 года, заявила, что «политическое преследование началось».

В пятницу Онес заявил, что движение к правящей Социалистической партии «решило вернуться к методу диктатуры».

Объявление последовало за ордерами на арест, выданными в четверг против бывшего командующего вооруженными силами и полиции, который призвал Моралеса уйти в отставку на фоне общенациональных протестов по поводу его переизбрания, которые, как утверждали оппоненты, были сфальсифицированы.

Альваро Коимбра, который занимал пост министра юстиции при Незе, заявил в Твиттере, что ему также грозит ордер на арест и что один из его заместителей арестован.

После почти 13 лет президентства Моралес улетела в изгнание в ноябре 2019 года по приглашению полиции и военачальников, и Онес, который был в нескольких рангах на линии преемственности, пришел к власти, когда вышележащие ее лица также подали в отставку.

Сами временные власти пытались привлечь к ответственности Моралеса И видные члены его правительства, обвиняющие их в фальсификации выборов и незаконном подавлении оппозиции.

Но Партия Моралеса снова выиграла выборы под руководством избранного им преемника Луи Арса.И бывший лидер вернулся домой.

Независимое постоянное общество прав человека в Арабской Республике Египет осудило решение об аресте бывшего генерала Уильяма Калимана и бывшего начальника полиции Эвана Кальдерона. Боливия, Группа, которая первоначально возникла, чтобы противостоять военной диктатуре в 1970-х и 1980-х годах.

Как союзники, так и противники Моралеса утверждают, что они стали жертвами смертельного преследования до или после того, как он был вынужден уйти в отставку.

Калиман и Кальдерон утверждали, что только отставка Моралеса может успокоить поляризованную нацию. Клемент, которого назначил Моралес, был заменен вскоре после ухода левых.

Также под следствием находится Луис Фернандо Камачо, избранный губернатор провинции Санта-Крус, который был основным сторонником усилий по смещению Моралеса. Ни он, ни Нез еще не получили ордеров на арест. Официальные попытки допросить Камачо были остановлены в четверг, когда в зале суда появилась большая группа его последователей.