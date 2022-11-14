Время истекает для високосной секунды

Судьба високосной секунды — это больше, чем просто судьба високосной секунды. На карту поставлено всемирное координированное время, международный стандарт хронометража, который постепенно подрывается продолжающимся существованием дополнительной секунды.

Всемирное скоординированное время, или UTC, аккуратно генерируется на основе показаний атомных часов, хранящихся в национальных лабораториях по всему миру. Эти часы отмечают, или «воспринимают», свои лучшие секунды и отправляют измерения в BIPM, где хронометристы кропотливо собирают показания — среднее значение, вес, поправку на несоответствия — в идеальные секунды, чтобы все могли их согласовать и использовать. время от времени добавляя високосные секунды по мере необходимости. Процесс компиляции требует времени. И поэтому раз в месяц бюро публикует идеальное время в форме информационного бюллетеня под названием Circular T, в котором сообщается каждой национальной часовой, насколько они отличаются от международного стандарта, чтобы помочь им улучшить свои цели на следующий месяц.

Универсальное скоординированное время является официальной мерой времени в мире, и оно останется таковым независимо от того, включает ли оно дополнительные секунды. Часовые пояса мира описаны по ссылке. (Нью-Йоркское время в настоящее время UTC минус пять часов.) Бьющееся сердце, второе, является самым важным в созвездии стандартных измерений, контролируемых BIPM, наряду с метром (длиной), килограммом (весом), кельвином (температурой). и канделябры (сила света), ампер (электрический ток) и моль (количество вещества).

Идея, формализованная полтора века назад странами, подписавшими международный договор под названием Метрическая конвенция, заключается в том, что все единицы измерения должны быть идентичными во всем мире; Один метр в Испании равен одному метру в Сингапуре. Семь стандартных модулей основаны на честной торговле, воспроизводимой науке и надежных технологиях. Второй очень особенный, потому что он поддерживает все остальные единицы, кроме крота. Например, масштаб определяется как расстояние, которое свет проходит в вакууме за одну долю секунды — 299 792 458 долей секунды, а Килограмм недавно был переопределен с точки зрения секунды.

Кроме того, секунда ограничена шкалой времени или потоком секунд. Фундаментальный принцип современной жизни состоит в том, что не только единица времени должна быть одинаковой, независимо от того, где она измеряется, но и поток секунд, частью которого является дробь.

Но дополнительная секунда ставит этот принцип под угрозу. Внедрение цифровых технологий настолько технически сложно, что другие искусственные методы хронометража — неформальные, но лишенные дополнительных секунд и более простые в реализации — начинают заменять всемирное координированное время. Недавняя статья в журнале Metrology. Для сторонников Резолюции D удаление дополнительных секунд из UTC сделало бы стандартную шкалу времени более подходящей для современных цифровых технологий, по крайней мере, в столетие после 2035 года. UTC по-прежнему будет глобальным, но не в координации с земным временем.