Время и даты тестирования Nintendo Switch Sports Online Play — Как зарегистрироваться для участия в бета-тестировании Switch Sports Online

Обновлять: Тест Nintendo Switch Sports Online Play завершен. Не стесняйтесь поделиться с нами своими мыслями в разделе комментариев внизу страницы.

Нинтендо Переключатель Спорт вернуть Мы Спорт Бренд на коммутаторе В конце апреля 2022 г.Тем не менее, до ее надлежащего выпуска Nintendo проведет онлайн-тестирование игры в выходные дни, чтобы проверить пропускную способность своей онлайн-сети, оценить различные технические аспекты и отсеять любые многопользовательские онлайн-перегибы перед глобальным выпуском игры.

Если у вас есть действующая подписка Nintendo Switch Online — или хотя бы одна пробная подписка — вы можете подписаться на эту многопользовательскую бета-версию, которая начинается 18 февраля и заканчивается 20 февраля, с пятью 45-минутными сеансами, доступными для присоединения.

В этом руководстве у нас есть все доступные даты, время и информация о том, как зарегистрироваться и принять участие в викторине Nintendo Switch Sports Online Play Quiz.

на этой странице: Даты и время онлайн-тестирования Nintendo Switch Sports Какие виды спорта входят в онлайн-тест? Как зарегистрироваться для участия в онлайн-тесте Nintendo Switch Sports? Когда выйдет Nintendo Switch Sports?

Когда дата онлайн-теста?

Тест Nintendo Switch Sports Online Play Test будет длиться три дня (или два дня, в зависимости от вашего региона). Начиная с пятницы, 18 февраля. И заканчивать Воскресенье 20 февраля.

Всего будет проведено пять сеансов глобального тестирования, каждое продолжительностью 45 минут. Ниже указаны даты и время каждого тестового сеанса онлайн-игры с соответствующей информацией о часовом поясе (в 24-часовом формате).

Обратите внимание, что в двух случаях европейское время наступает после полуночи, очень рано утром следующего дня (указано ниже):

18 февраля

19:00–19:45 по тихоокеанскому времени / 22:00–22:45 по восточному стандартному времени / 03:00–03:45 по Гринвичу (19 февраля) / 04:00-04:45 CET (19 февраля)

19 февраля

03:00-03:45 PST / 06:00-06:45 EST / 11:00-11:45 GMT / 12:00-12:45 CET

11:00–11:45 PST / 14:00–14:45 EST / 19:00–19:45 GMT / 20:00:20:45 CET

19:00–19:45 по тихоокеанскому времени / 22:00–22:45 по восточному стандартному времени / 03:00–03:45 по Гринвичу (20 февраля) / 04:00-04:45 CET (20 февраля)

20 февраля

03:00-03:45 PST / 06:00-06:45 EST / 11:00-11:45 GMT / 12:00-12:45 CET

Какие виды спорта входят в онлайн-тест?

Онлайн-матчи против случайных игроков будут доступны в следующих трех видах спорта:

Теннис

боулинг

Чампара (бой на мечах)

Следует отметить, что это во многом «тест» онлайн-сервиса, поэтому следует ожидать турбулентности, особенно на предыдущих сессиях.

Как зарегистрироваться для участия в онлайн-тесте Nintendo Switch Sports?

Регистрация открывается 15 февраля в следующее время:

17:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 20:00 по восточному поясному времени / 1:00 по Гринвичу (16 февраля) / 2 часа ночи по центральноевропейскому времени (16 февраля)

Перейдите по ссылке ниже, чтобы перейти на веб-сайт Nintendo и зарегистрироваться для получения 16-значного кода загрузки пробной версии, который можно использовать в интернет-магазине Nintendo Switch на вашей консоли:

Тест онлайн-игры устроен так же, как выкуп платиновых очков, за исключением того, что он не стоит никаких платиновых очков. Просто войдите в свою учетную запись Nintendo, «используйте» очки и нажмите «Проверить подробности», чтобы открыть код загрузки:

Как активировать код загрузки для тестирования сетевой игры?

Два варианта:

посещение https://ec.nintendo.com/redeem#/ При входе в свою учетную запись Nintendo через веб-сайт Nintendo и вводе кода там Посетите интернет-магазин Nintendo Switch на своей консоли и нажмите «Активировать код» в левом нижнем углу, затем введите тестовый код онлайн-игры.

После восстановления значок Play Test появится в сети и загрузится на коммутатор.

ограничения

На странице Nintendo of America отмечены следующие ограничения для участников:

Программное обеспечение для онлайн-тестирования игр находится в разработке и может не соответствовать полной версии Nintendo Switch Sports. Во время игры вы можете столкнуться с неожиданным поведением или ошибками.

Загружая и участвуя в онлайн-тесте Nintendo Switch Sports, вы соглашаетесь не публиковать какие-либо подробности этого онлайн-теста, в том числе в своих каналах социальных сетей.

Онлайн-тестирование игр может быть прекращено без предварительного уведомления. Время сеанса также может быть сокращено или продлено без предварительного уведомления.

Сохраненные данные из теста сетевой игры нельзя перенести в полную игру.

Срок действия бонусного кода истекает 20 февраля 2022 г. в 03:59 по тихоокеанскому стандартному времени.

Это предложение доступно только в течение ограниченного времени, начиная с 15 февраля 2022 г. и до окончания поставок.

Тест Nintendo Switch Sports Online Play несовместим с Nintendo Switch Lite.

Регистрация доступна только для игроков с активной подпиской Nintendo Switch Online, хотя это касается всех, кто в настоящее время использует услугу в рамках бесплатной пробной версии.

Nintendo отмечает, что «регистрация ограничена», поэтому, если вы отчаянно хотите увидеть игру до ее выпуска в апреле, обязательно зарегистрируйтесь как можно раньше.

Когда выйдет Nintendo Switch Sports?

Полная версия игры будет доступна 29 апреля. Проверьте страницу предварительного заказа ниже для более подробной информации:

Дайте нам знать, если вы зарегистрируетесь для участия в тесте Nintendo Switch Sports Online Play, оставив комментарий ниже.