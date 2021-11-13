Вручение Российского Оскара «Сними кулак» — дедлайн

Поговорка «Напиши то, что знаешь» редко окупается с такой мрачной и убедительной силой, как в развязать кулак, который выиграл Гран-при на боковой панели Un Certain Regard в Каннах в этом году, представляет собой участие России в Международной художественной гонке на церемонии вручения премии «Оскар» и демонстрируется на AFI Fest. Муби владеет правами в США и планирует выпуск в кинотеатрах до цифрового выпуска в 2022 году.

Заслуга уверенной внешности Киры Коваленко во многом зависит от событий ее молодости. Коваленко выросла как ее вымышленная героиня Ада (Мелана Агузарова) в мрачном шахтерском городке на Кавказе. Он с бесстрастной точностью передает то, как вы проводите жизнь с одними и теми же людьми год за годом, что может удушать по своей интенсивности и психоделически скучно.

Дом Ады находится в Северной Осетии, малонаселенном, но стратегически важном регионе России на границе с Грузией и рядом с Чечней. Посмотрите это на карте. Осетия, разделенная между двумя враждебными странами, — измученный войной регион. Все в нем выглядит усталым. «Разве тебе нечего делать лучше?» Брат Ады, Деку (Хитаг Пепилов) обычно кричит на мальчиков, которые после полудня бросают взрывчатку в стену взорванного дома. Треск, удар, удар. На самом деле они этого не сделали. Их жизни бесплодны, как безлесные склоны холмов, которые возвышаются за шоссе, разделяющим их город.

Как и ожидалось, Ада очень хочет сбежать. Есть много фильмов, которые рассказывают эту историю, и все они феминистские по своей природе. Разница здесь в деталях этой истории, которые абсолютно непредсказуемы. Ее овдовевший отец Заур (Алек Караев) держит Аду в плену, и ей разрешено работать только в местном магазине — когда она возвращается домой, он запирает дверь и кладет ключ в карман, а она спешит готовить ужин. Он спрятал ее паспорт, а это значит, что у нее нет документов, удостоверяющих личность; Он даже контролирует то, как она носит волосы. Хуже всего то, что он отказывается позволить ей сделать операцию, чтобы исправить последствия изнурительной военной травмы, которая оставила у нее недержание мочи. Заур не хочет, чтобы кто-то мешал его маленькой девочке. К тому же, пока она инвалид, он загоняет ее в угол.

Куда ты направляешься? Дако — веселый, но требовательный компаньон. Маленький мальчик в своем большом теле настолько эмоционально голоден, что хочет спать в постели Ады, рассказывая ей свои сны и называя ее «мама». Иногда кажется, что он буквально хочет ее раздавить. Надежды Ады на спасение зависят от ее старшего брата Акима (Сослана Хогаева), который работает в далеком городке и редко его посещает. Ее резервный вариант — Тамик (Арсен Хетагуров), слабый, редкий местный мальчик, единственная рекомендация которого — обожать ее. Спасение себя выходит за рамки привычной вам жизни. Куда ты можешь пойти?

Коваленко и соавтор Антон Ярош с огромным мастерством и интеллектом сплетают эту историю и ее переплет из противоречивых фактов. В этой ситуации нет ничего проще, чем мы хотели бы. Зор не совсем злой. Смеется с семьей, которая его угнетает. Мальчики, которым Ада доверяет как своим союзникам, также являются частью патриархата, ограничивающего ее жизнь; Они ненадежные освободители и в любой момент могут превратить их в предателей. Сама Ада неустойчива до безумия, а Аким цепляется за кулак ее осьминога из нужды. Забудьте «там», — сказал он однажды, — «вашей голове нужна помощь».

Этот властный интеллект компенсируется композиционной сдержанностью. Многое из того, что происходит, может быть мелодрамой, но эмоциональная стрелка никогда не перемещается больше, чем пара дрожащих движений от центра циферблата. Коваленко получил кинообразование в мастерской на далеком Северном Кавказе Александра Сокурова, простого маэстро, создавшего Русский гроб. Ее стиль реализма столь же строг. Даже история Ады о том, как она получила инвалидизирующие травмы, становится правдой в ее рассказе. Что кажется правильным, потому что правда в том, что жизнь каждого кажется нормальной для человека, который ее живет. Только позже, когда вы достаточно освободитесь, чтобы, например, посещать занятия по кинопроизводству, вы можете оглянуться назад и сказать: «Как мы так жили? Как вы выжили на земле?