Всегда восхищался любовью к игре: Ананд вспоминает Евгения Свичникова

Ченнаи :

«Очень грустно слышать о кончине генерального директора Евгения Свешникова. В своей карьере я провел много времени, изучая« Свешникова ». Я всегда был впечатлен его любовью к игре и готовностью поделиться ею. Я ценю воспоминания о моих играх с ним. R. iP, – написал в четверг Ананд в Твиттере.

Очень грустно слышать о смерти General Motors. Евгений Свешников. В своей карьере я много времени уделял изучению «Свешников». Меня всегда поражала его любовь к игре и его готовность поделиться ею. Я ценю воспоминания о своих играх с ним. Покойся с миром – Вишванатан Ананд (@ vishy64theking) 19 августа 2021 г.

Свешников стал профессиональным шахматистом в семнадцать лет. Вариант сицилийской защиты Свешникова назван в его честь.

Евгений Эллинович Свешников родился в Челябинске, Россия, в 1950 году. Он выиграл чемпионат СССР среди юниоров и прошел квалификацию в чемпионат СССР в 1974 году. Всего он участвовал в девяти чемпионатах СССР.

В своих первых международных соревнованиях впечатляющий рекорд Свешникова включал победы в Дечине 1974 года, Сочи 1976 года (оба совместных), Гавре 1977 года и Сьенфуэгосе 1979 года.

Он также занял третье место в Вейк-ан-Зее в 1981 году. Свешников выиграл чемпионат Латвии по шахматам в 2003 и 2010 годах. В 2017 году он стал победителем в дивизионе 65+ чемпионата мира по шахматам среди взрослых.

В командных соревнованиях Свешников добился больших успехов. В 1976 году он был в составе советской команды, завоевавшей золотую медаль чемпионата мира среди студенческих команд. Затем он выиграл командное и индивидуальное золото на командном чемпионате Европы в 1977 году, в том же году, когда ФИДЕ получила титул гроссмейстера.

Он переехал в Латвию в 1990-х годах и представлял страну на Олимпийских играх в 2004, 2006, 2008 и 2010 годах, а также в командном чемпионате Европы в 2011 году. В 2016 году он играл на первой тарелке за золотую медаль российской сборной. категория 65+. Дивизион чемпионата мира среди взрослых команд. Год спустя он также выиграл чемпионат мира по шахматам среди взрослых старше 65 лет.

Он был активным борцом за права шахматистов, в частности, за право интеллектуальной собственности. Его сын Владимир по-прежнему представляет Латвию и в 2011 году был удостоен звания международного мастера.