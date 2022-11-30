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«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого»

30 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

Алексей Овечкин Он находится на таком этапе своей карьеры, когда всякий раз, когда он забивает гол или набирает очко, он гарантированно войдет в историю и поднимется в книге рекордов НХЛ.

Во вторник против «Ванкувер Кэнакс» Брюса Будро Овечкин добился больших успехов и обыграл Уэйна Гретцки. Ови Она обогнала Грица по карьерной статистике.чтобы стать НХЛ Голы на Королевской дороге. столицы Овечкину аплодировали стоя в раздевалке после игры.

«Всегда здорово, когда ты побеждаешь Великого», — сказал Овечкин. «Неважно, какая это достопримечательность. Это история».

Гретцки забил 402 гола в гостях, что составляет 45 процентов от его 894 голов. Между тем, забив 402-й и 403-й выездные голы на Couv, Ови собрал 50,3% из своих 793 световых мечей за карьеру вдали от Capital One Arena.

Зачет на дороге должен Получить сложнее. Домашние команды получают последние изменения, а это означает, что такая суперзвезда, как Овечкин, будет постоянно сражаться с самыми сильными защитниками и составами команды соперника. Впрочем, забивать на выезде Ови было проще, а не сложнее.

Во время первого перерыва в интервью корреспонденту NBC Sports Washington Элу Кокену Овечкина спросили, что он дает, и он ответил, что не понимает, почему все сложилось именно так. Он ожидал, что игра перед таким количеством болельщиков, особенно к северу от границы, и то внимание, которое она привлекает, придаст ему дополнительную мотивацию.

«Кажется, нам всегда весело в дороге», — говорит Ови. Добавлена ​​внутренняя раздевалка. «Проводите больше времени вместе. Я не знаю. Думаю, всем это нравится».

Для своего первого гола Ови вынудил звездного защитника Куинна Хьюза развернуться в сторону ворот. Затем шайбу поставил защитник Спенсер Мартин в шорт-стоп. Это был гол, который Гретцки сравнял.

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«Думаю, он пытался сделать пас», — сказал Овечкин о Хьюзе. «Как я всегда говорил, цель есть цель, и я ее добьюсь».

Хьюз подумал, что пьеса отчасти была неудачей.

«Я переворачиваю его, и он может забить в одно мгновение», — сказал Хьюз. Он сказал вилаяту Бен Кузме. «Но диск ударил его по ноге и бросился на него».

Ови установил рекорд после девяти минут на одном таймере с левого круга. Но на этот раз дело было в броске пять на пять, а не в большинстве. Энтони Манта прокатился по льду и отнес его Дилану Строму, который положил печенье прямо в рулевую рубку капитана. Выстрел просочился через Мартина.

«Я несу большую ответственность за эту потерю, потому что у вратаря есть уникальный способ повлиять на игру», — сказал Мартин. Он сказал. «В начале матча я почувствовал, что делаю недостаточно, чтобы дать себе шанс на победу».

Мартин сказал, что он мог бы быть «более внимательным» к первому подсчету Ови, в то время как он думал, что второй подсчет «в значительной степени можно остановить».

«К сожалению, он побил и передал печать, которую я там имел», — сказал Мартин.

Бывший главный тренер «Кэпиталз» Брюс Будро, который за свою карьеру наблюдал, как Овечкин забил 13 голов в 16 играх против своих команд, не был в настроении обвинять своего вратаря.

«Честно говоря, после первого тайма мог быть счет 6:1, учитывая количество моментов, которые у них были», — сказал Будро. Он сказал. «Ови забьет и забьет свой второй гол. [Martin] Может быть, так и должно было быть, но я видел, как он забил 100 таких голов.

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«У него был тот удар, который попал в цель. Спенсер был великолепен для нас. Он, вероятно, был немного похож на остальных сегодняшних парней. Они не были готовы играть, и это отразилось на табло».

Перед матчем Будро считал, что именно соревновательный дух Овечкина привел его к таким невероятным рекордам.

«Он любит болельщиков и приходит играть каждый вечер», — сказал Будро. «Вы можете разыграть его до луны, и он сделает все возможное и сделает это хорошо».

После проигрыша Брюс ясно дал понять это.

«Послушайте, — сказал он, — это войдет в историю хоккея, кто бы его ни смотрел». «Ты ничего для меня не сделал. Я просто беспокоился о победе».

Скриншот: @Capitals/Твиттер

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