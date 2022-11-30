«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого»

Алексей Овечкин Он находится на таком этапе своей карьеры, когда всякий раз, когда он забивает гол или набирает очко, он гарантированно войдет в историю и поднимется в книге рекордов НХЛ.

Во вторник против «Ванкувер Кэнакс» Брюса Будро Овечкин добился больших успехов и обыграл Уэйна Гретцки. Ови Она обогнала Грица по карьерной статистике.чтобы стать НХЛ Голы на Королевской дороге. столицы Овечкину аплодировали стоя в раздевалке после игры.

«Всегда здорово, когда ты побеждаешь Великого», — сказал Овечкин. «Неважно, какая это достопримечательность. Это история».

Гретцки забил 402 гола в гостях, что составляет 45 процентов от его 894 голов. Между тем, забив 402-й и 403-й выездные голы на Couv, Ови собрал 50,3% из своих 793 световых мечей за карьеру вдали от Capital One Arena.

Зачет на дороге должен Получить сложнее. Домашние команды получают последние изменения, а это означает, что такая суперзвезда, как Овечкин, будет постоянно сражаться с самыми сильными защитниками и составами команды соперника. Впрочем, забивать на выезде Ови было проще, а не сложнее.

Во время первого перерыва в интервью корреспонденту NBC Sports Washington Элу Кокену Овечкина спросили, что он дает, и он ответил, что не понимает, почему все сложилось именно так. Он ожидал, что игра перед таким количеством болельщиков, особенно к северу от границы, и то внимание, которое она привлекает, придаст ему дополнительную мотивацию.

«Кажется, нам всегда весело в дороге», — говорит Ови. Добавлена ​​внутренняя раздевалка. «Проводите больше времени вместе. Я не знаю. Думаю, всем это нравится».

Для своего первого гола Ови вынудил звездного защитника Куинна Хьюза развернуться в сторону ворот. Затем шайбу поставил защитник Спенсер Мартин в шорт-стоп. Это был гол, который Гретцки сравнял.

«Думаю, он пытался сделать пас», — сказал Овечкин о Хьюзе. «Как я всегда говорил, цель есть цель, и я ее добьюсь».

Хьюз подумал, что пьеса отчасти была неудачей.

«Я переворачиваю его, и он может забить в одно мгновение», — сказал Хьюз. Он сказал вилаяту Бен Кузме. «Но диск ударил его по ноге и бросился на него».

Ови установил рекорд после девяти минут на одном таймере с левого круга. Но на этот раз дело было в броске пять на пять, а не в большинстве. Энтони Манта прокатился по льду и отнес его Дилану Строму, который положил печенье прямо в рулевую рубку капитана. Выстрел просочился через Мартина.

«Я несу большую ответственность за эту потерю, потому что у вратаря есть уникальный способ повлиять на игру», — сказал Мартин. Он сказал. «В начале матча я почувствовал, что делаю недостаточно, чтобы дать себе шанс на победу».

Мартин сказал, что он мог бы быть «более внимательным» к первому подсчету Ови, в то время как он думал, что второй подсчет «в значительной степени можно остановить».

«К сожалению, он побил и передал печать, которую я там имел», — сказал Мартин.

Бывший главный тренер «Кэпиталз» Брюс Будро, который за свою карьеру наблюдал, как Овечкин забил 13 голов в 16 играх против своих команд, не был в настроении обвинять своего вратаря.

«Честно говоря, после первого тайма мог быть счет 6:1, учитывая количество моментов, которые у них были», — сказал Будро. Он сказал. «Ови забьет и забьет свой второй гол. [Martin] Может быть, так и должно было быть, но я видел, как он забил 100 таких голов.

«У него был тот удар, который попал в цель. Спенсер был великолепен для нас. Он, вероятно, был немного похож на остальных сегодняшних парней. Они не были готовы играть, и это отразилось на табло».

Перед матчем Будро считал, что именно соревновательный дух Овечкина привел его к таким невероятным рекордам.

«Он любит болельщиков и приходит играть каждый вечер», — сказал Будро. «Вы можете разыграть его до луны, и он сделает все возможное и сделает это хорошо».

После проигрыша Брюс ясно дал понять это.

«Послушайте, — сказал он, — это войдет в историю хоккея, кто бы его ни смотрел». «Ты ничего для меня не сделал. Я просто беспокоился о победе».

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