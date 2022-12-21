Вселенная Crispr Baby возвращается. Вот что он будет делать дальше

Некоторые ученые и специалисты по этике считают, что он заслуживает шанса доказать свою способность создавать научно обоснованные и морально обоснованные работы. «Его дело достаточно известно, чтобы мир мог судить о его достоверности», — говорит Шейла Джасанофф, профессор науки и технологий в Гарвардском университете. «Я думаю, что все, что он скажет, будет воспринято с большим подозрением». Но она не видит этических оснований для запрета ему публиковать будущие работы, если его исследования выдержат процесс рецензирования.

Другие обеспокоены планами Ху. — говорит Киран Мусунуру, кардиолог и эксперт по редактированию генов из Пенсильванского университета, автор Генерация CRISPRкнига по истории генетического редактирования и китайских детей.

— говорит Хэнк Грили, профессор права Стэнфордского университета и автор книги. CRISPR людикоторый исследует науку и этику редактирования генов человека. «Я не думаю, что наука должна принять его возвращение, по крайней мере, не без дополнительного времени и некоторого указания на то, что он понимает, принимает и признает, что ошибся». В настоящее время Грили считает, что научные журналы должны отказываться публиковать статьи Хэ, а организации за пределами Китая должны отказывать ему в исследовательских грантах, но он не уверен, как долго продлится этот запрет.

Он публично не извинялся за свои эксперименты с Crispr, которые были направлены на то, чтобы сделать детей устойчивыми к ВИЧ, используя Crispr для мутации гена, называемого CCR5. Эта черта естественным образом встречается у некоторых людей европейского происхождения и предотвращает проникновение ВИЧ в клетки. Но данные Ху показали, что детские клетки Мозаичный вид— это означает, что редактирование не было единообразным. Неизвестно, имеют ли дети какие-либо последствия для здоровья, связанные с освобождением.

На конференции по редактированию генома 2018 в Гонконге Он защитил свою работу, сказав: «На самом деле я горжусь этим конкретным случаем». На вопрос WIRED, как он реагирует на критику своей работы как слишком неэтичной и придерживается ли он по-прежнему того же мнения, которое высказал в 2018 году, он ответил: «Чтобы ответить на ваш вопрос, я расскажу об этом во время моей следующей прогулки в Оксфорде. .»

Он имел в виду приглашение Эбена Киркси, антрополога из Оксфорда, написавшего книгу о китайских младенцах CRISPR под названием Проект Мутанты, и пригласил его выступить с речью весной. Детали и формат мероприятия пока не проработаны.

Ученые расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить ему присутствовать и выступать на научных мероприятиях за пределами Китая. В мае было Их приглашают на закрытую встречу Он проводится Глобальной обсерваторией редактирования генома, группой, созданной Джасановым и другими учеными в 2020 году для содействия международному диалогу о редактировании генов и обществе. «Мы хотели узнать больше об обстоятельствах, которые привели к его решению сделать то, что он сделал», — говорит Ясанофф. «Мы не были заинтересованы в том, чтобы играть какую-либо роль в его усилиях по реабилитации, и сделали все возможное, чтобы структурировать нашу операцию таким образом, чтобы это не могло быть истолковано как предоставление ему платформы».