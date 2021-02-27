Всемирная организация здравоохранения считает, что распространенность птичьего гриппа H5N8 среди людей является низкой. Голос Америки

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что риск распространения вируса H5N8 от птичьего гриппа среди людей низкий после случая передачи вируса людям 20 февраля в России.

Заявление ВОЗ сделано после того, как семь рабочих птицефабрики в Астрахани на берегу Волги получили ранения. Как сообщают российские государственные СМИ, рабочие слегка заболели из-за боли в горле.

«Все семь человек … сейчас чувствуют себя хорошо, – сказала Анна Попова, руководитель службы по надзору за здоровьем потребителей в России.

Она добавила, что были быстро приняты соответствующие меры, чтобы остановить распространение вируса и что нет никаких признаков передачи вируса между людьми.

«Все, кто контактировал с этими больными, прошли клиническое наблюдение, и ни у кого не было признаков клинического заболевания», – сказала Попова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки этого же штамма были зарегистрированы в прошлом году среди домашних или диких птиц в Великобритании, Болгарии, Чехии, Египте, Германии, Венгрии, Ираке, Японии, Казахстане, Нидерландах, Польше, Румынии и России. .

Птичий грипп обычно поражает только птиц, и существует несколько штаммов птичьего гриппа.

Отдельный штамм H1N1 распространился среди людей во всем мире в 2009 и 2010 годах, в результате чего Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию гриппа. Вспышка была легкой у людей, но фатальной для домашней птицы.

Большинство случаев инфицирования человека происходит в результате контакта с инфицированной домашней птицей или поверхностями, загрязненными слюной птиц, выделениями из носа или инфицированными фекалиями.