Всемирное антидопинговое агентство вводит санкции против российской антидопинговой лаборатории

Женщина входит в головной офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, Квебек, Канада, 9 ноября 2015 года. REUTERS / Christine Moshe // Фото из файла

МОСКВА (Рейтер) – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило в субботу, что лишило Московскую антидопинговую лабораторию статуса, потому что она не соответствовала этическим и лабораторным стандартам.

Национальная антидопинговая лаборатория в Москве была временно приостановлена ​​в январе 2020 года.

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что это решение означает, что лаборатория «все еще не имеет квалификации для выполнения какой-либо работы, связанной с анализом проб крови в связи с биологическим паспортом спортсмена (БП) или любой другой формой антидопингового анализа. . “

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что у лаборатории есть 21 день на то, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило лаборатории проанализировать биологические паспорта спортсменов (ABP), чтобы обеспечить непрерывность программы. Однако ее право заниматься другой антидопинговой деятельностью было отменено.

ABP предназначен для мониторинга различных биологических компонентов, которые выявляют допинг с течением времени.

Полная аккредитация лаборатории была отменена в 2015 году после того, как в отчете Всемирного антидопингового агентства были обнаружены доказательства наличия допинга в российской легкой атлетике.

России запрещено соревноваться под своим флагом и национальным гимном на крупных международных спортивных мероприятиях, в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году, в рамках санкций, направленных на наказание Москвы за предоставление Всемирному антидопинговому агентству ложных лабораторных данных.

Россия отрицала существование в стране допинга, спонсируемого государством, но временами признавала недостатки в обеспечении соблюдения антидопинговых правил.

(Репортаж Габриэля Тетро-Фарбера) Редакция Прита Саркар

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