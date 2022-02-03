ПЕКИН (Рейтер) — Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявил, что России не следует полагать, что санкции за осуществление спонсируемой государством допинговой программы будут сняты автоматически, когда ее приостановка завершится в конце года. Среда.

Уже третью Олимпиаду подряд российские спортсмены будут участвовать в зимних Играх в Пекине как нейтральные, им запрещено выступать под их флагом, и президент ВАДА Виттольд Банке не исключил возможности сохранения этого запрета.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) постановило, что российское антидопинговое агентство не будет выполнять требования после того, как в отчете были обнаружены доказательства массового применения допинга в российской легкой атлетике.

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В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство объявило о санкциях против России, в том числе о запрете ей вывешивать свой флаг на крупных спортивных мероприятиях сроком на четыре года.

Санкции, сокращенные наполовину Спортивным арбитражным судом (CAS), вступили в силу только в декабре 2020 года после апелляции России и истекают 16 декабря этого года.

«Я думаю, что еще слишком рано говорить, что я счастлив, и класс закрыт. Давайте подождем, это непрерывный процесс», — сказал Банка агентству Reuters после брифинга в Пекине.

«Правила понятны, РУСАДА должно следовать правилам, требованиям и стандартам.

«Они делают это до сих пор, мы находимся в тесном контакте с ними. Они строго следуют нашим правилам, но, как я уже сказал, это непрерывный процесс, это не конец этой главы.

Уитольд Банка из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на пресс-конференции в Лозанне, Швейцария, 9 декабря 2019 г. REUTERS/Денис Балибос/фото из архива

«В конце года нам нужно будет сказать да, РУСАДА может соответствовать требованиям. Это не конец этого процесса, еще слишком рано говорить наверняка, что они соответствуют требованиям».

Российская делегация в Пекине, в состав которой входят 212 спортсменов, не может вывешивать трехцветный флаг страны, какие-либо национальные гербы или символы, а также исполнять гимн страны во время вручения медалей.

На их форме вместо российского флага изображена эмблема Олимпийского комитета России — три пламени цвета национального флага с олимпийскими кольцами под ними.

Российские спортсмены также подверглись большему количеству тестов на Играх, при этом Международное агентство по тестированию (ITA) заявило, что оценка допингового риска перед Играми определялась рядом факторов, включая их допинговую историю, размер команды и шансы на получение медали.

Генеральный менеджер ассоциации Бенджамин Коэн заявил журналистам в среду, что Россия получила большинство рекомендаций по тестированию перед играми. И сожрут Германию, США, Канаду и Норвегию. Все пять стран являются центрами зимних видов спорта.

Россия признала недостатки в применении антидопинговых правил, но отрицает наличие спонсируемой государством допинговой программы.

«РУСАДА должно следовать правилам», — добавил Банкэ. «Сейчас это непрерывный процесс, и пока рано говорить о ощутимых результатах, но правила очень строгие.

«Если РУСАДА хочет соответствовать требованиям, оно должно следовать правилам решения CAS и, конечно же, нашим стандартам.

«Мы находимся в контакте с РУСАДА и подождем до конца года».

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(Отчетность Стива Китинга), Габриэля Тетро-Фарбера и Карлоса Громана; Под редакцией Раджу Гопалакришнана и Эда Осмонда

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