Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявляет, что окончание запрета, наложенного Россией на Россию, не ставит РУСАДА в ясное положение.

(Рейтер) — Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банка заявил в пятницу, что истечение срока запрета на допинг в России в следующем месяце не означает, что антидопинговое агентство страны будет автоматически восстановлено.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вдвое сократил четырехлетний запрет Всемирного антидопингового агентства в отношении России за широкомасштабные нарушения допинговых правил, спонсируемые государством, до двух лет, срок действия которых истекает в середине декабря.

Выступая на заседании правления WADA в Монреале, где он был единогласно переизбран на второй трехлетний срок, Банк сказал, что РУСАДА еще предстоит выполнить ряд условий.

«Процесс восстановления не заканчивается 17 декабря, фактически процесс только начинается с этой даты», — сказал Банке. На протяжении трех этапов этого процесса соответствие будет тщательно оцениваться.

«И, конечно же, нам нужно будет проверить все условия реставрации… а не просто верить кому-то на слово».

Как указано в решении CAS, первым шагом в этом процессе будет оценка руководства ВАДА. Оттуда будет проведена независимая оценка Комитетом по проверке соответствия перед оценкой и решением Исполнительного комитета ВАДА.

Банк дал понять, что документы, предоставленные Россией, не будут приниматься за чистую монету и что ВАДА проведет все необходимые последующие действия, которые, по его словам, могут включать дополнительные вопросы, интервью, посещения объектов и личные проверки.

«Мы не наивны. Мы знаем, что доверие к России и их антидопинговой системе очень низкое, и, конечно, на это есть причина», — сказал Банке.

«Когда вы смотрите на прошлое, мы можем сказать, что они совершили самое вопиющее преступление против чистого спорта».

Некоторые россияне продолжали выступать на международных соревнованиях в качестве «нейтральных» спортсменов, в том числе на недавних Олимпийских играх, но изоляция страны, вызванная войной на Украине, еще больше усложнила процесс обеспечения соблюдения допинга.

Репортаж Фрэнка Бинга в Торонто; Монтаж Кен Феррис

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