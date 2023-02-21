Всемирное антидопинговое агентство обжаловало «неправильное» решение Камилы Валеевой в отношении фигуристки

Всемирное антидопинговое агентство объявило во вторник утром, что, как ожидается, обжалует «неправильное» решение Российского антидопингового агентства в отношении фигуристки Камилы Валеевой в Спортивном арбитражном суде с требованием дисквалификации на четыре года. Валеева и дисквалификация. Среди всех его результатов с конца декабря 2021 года, в том числе результатов зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Трэвис Теггарт, генеральный директор Антидопингового агентства США, сразу же приветствовал это решение, которое в конечном итоге может повлиять на медальный зачет пекинской олимпийской сборной по фигурному катанию. Он также призвал к срочному публичному слушанию дела в CAS.

«Это нужно было сделать, чтобы восстановить некоторую веру в мировую антидопинговую систему, и мы очень благодарны», — написал Тайгарт в текстовом сообщении USA TODAY Sports. «Теперь давайте надеяться, что слушание может быть ускорено и открыто для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты теперь висели на волоске, могли поверить в окончательный результат, каким бы он ни был, и что справедливость скоро может быть восстановлена. «

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В своем заявлении ВАДА заявило, что «продолжит настаивать на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен без дальнейших неоправданных задержек».

В январе дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что хотя 15-летняя Валиева и совершила нарушение антидопинговых правил, у нее «нет вины или халатности». РУСАДА не налагало никаких санкций, кроме аннулирования его результатов на дату отбора проб, то есть 25 декабря 2021 года, на Национальном чемпионате России.

Это решение не было неожиданным и полностью соответствовало тому, как Росада справилась со спорным и мучительно затянувшимся делом. Само РУСАДА было отстранено с 2015 по 2018 год за помощь российским спортсменам в мошенничестве.

Вот уже больше года, как Россия выиграла золото, США – серебро, а Япония – бронзу в командных соревнованиях по фигурному катанию в Пекине. На следующий день эти результаты были подорваны, когда Валиева, звезда российской сборной, получила положительный результат на запрещенное вещество триметазидин на чемпионате России в декабре, что привело к беспрецедентной отмене церемонии награждения на мероприятии.

Медали могут быть перераспределены, если Валиева будет дисквалифицирована CAS, при этом США выдвинутся вперед, чтобы взять золотую медаль, а затем Япония и Канада, занявшие четвертое место в соревновании.

«Все спортсмены, включая Валиеву, потерпели неудачу со стороны всей мировой системы», — сказал Тегарт в интервью USA TODAY Sports ранее в этом месяце. «Очевидно, что, прежде всего, русские не правы, что допустили это, но вся система также несет ответственность за то, чтобы эта российская неспособность превратиться в насмешку над справедливостью, лишившей спортсменов их работоспособности, упорного труда и самопожертвования. .»

В своем заявлении ВАДА заявило, что вывод Дисциплинарного трибунала РУСАДА был «ошибочным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса в данном случае… В рамках апелляции ВАДА требует четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации всех спортсменов». результаты с даты отбора проб 25 декабря 2021 года».

Если Спортивный арбитражный суд вынесет решение в пользу Валиевой, скорее всего, дело будет закрыто, а медали в итоге будут разыграны в нынешнем порядке: Россия, США и Япония. Ходили разговоры о вручении этих медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, хотя вторжение России в Украину и продолжающаяся год война, безусловно, осложнят любые планы по выделению такого громкого российского золота.

Если CAS вынесет решение против Валиевой, Международная федерация лыжного спорта, Всемирная федерация фигурного катания и Международный олимпийский комитет начнут свою работу.

Как заявил ранее в этом месяце USA TODAY Sports представитель МОК Марк Адамс: «Только заключение дела позволит Международной федерации фигурного катания определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а Международному олимпийскому комитету принять решение о распределении медалей. » .»

Другая комиссия CAS, собравшаяся на Олимпийских играх в Пекине, разрешила Валиевой продолжить участие в женских соревнованиях на Играх, сославшись на тот факт, что Валиева была «защищенным лицом» (в данном случае несовершеннолетним) по правилам ВАДА. Это решение USACA не касалось существа дела о допинге и фактически позволяло ему участвовать в соревнованиях отчасти потому, что оно могло не быть запрещено позже.

Катаясь под тяжестью тотального олимпийского скандала, Валеева, претендентка на золотую медаль, пошатнулась на четвертом месте.