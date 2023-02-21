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Всемирное антидопинговое агентство обжаловало «неправильное» решение Камилы Валеевой в отношении фигуристки

21 февраля, 2023
Boleslava Sokolova

Всемирное антидопинговое агентство объявило во вторник утром, что, как ожидается, обжалует «неправильное» решение Российского антидопингового агентства в отношении фигуристки Камилы Валеевой в Спортивном арбитражном суде с требованием дисквалификации на четыре года. Валеева и дисквалификация. Среди всех его результатов с конца декабря 2021 года, в том числе результатов зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Трэвис Теггарт, генеральный директор Антидопингового агентства США, сразу же приветствовал это решение, которое в конечном итоге может повлиять на медальный зачет пекинской олимпийской сборной по фигурному катанию. Он также призвал к срочному публичному слушанию дела в CAS.

«Это нужно было сделать, чтобы восстановить некоторую веру в мировую антидопинговую систему, и мы очень благодарны», — написал Тайгарт в текстовом сообщении USA TODAY Sports. «Теперь давайте надеяться, что слушание может быть ускорено и открыто для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты теперь висели на волоске, могли поверить в окончательный результат, каким бы он ни был, и что справедливость скоро может быть восстановлена. «

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В своем заявлении ВАДА заявило, что «продолжит настаивать на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен без дальнейших неоправданных задержек».

В январе дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что хотя 15-летняя Валиева и совершила нарушение антидопинговых правил, у нее «нет вины или халатности». РУСАДА не налагало никаких санкций, кроме аннулирования его результатов на дату отбора проб, то есть 25 декабря 2021 года, на Национальном чемпионате России.

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