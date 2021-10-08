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Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено изменениями в совете директоров Российского антидопингового агентства | Спортивный

8 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность «внезапной» заменой трех из семи членов совета директоров приостановленного Российского антидопингового агентства.

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что рассмотрит процесс назначения трех новых членов наблюдательного совета в среду после того, как еще трое подали в отставку.

Временный глава российского агентства Михаил Буханов заявил РИА Новости, что процесс был ускорен.

Буханов сказал, что Всемирное антидопинговое агентство не получило достаточно информации и что совет директоров стал «нелегитимным». Другие официальные лица агентства, известного как Rusada, защищали операцию и критиковали Буханова в российских СМИ.

«Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено внезапной отставкой трех членов Наблюдательного совета, включая его председателя», – говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства. «Мы поддерживаем контакт с основателями РУСАДА и запросили дополнительную информацию о трех новых членах, включая процесс их назначения, чтобы дать всестороннюю оценку ситуации».

Об открытии заявок на вакантные места было объявлено 29 сентября на сайте Коллегии адвокатов России, а места были заполнены через неделю. Новые члены – профессор медицины, хоккеист советских времен и юрист.

В прошлом месяце президент WADA Witold Banka после переговоров с российским министром спорта Олегом Матицыным предупредил, что «российское государство или спортивные власти не должны предпринимать никаких попыток вмешаться» в деятельность Rusada.

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