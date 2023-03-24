Всемирные правила легкой атлетики для трансгендерных женщин, спортсмены DSD, Россия/Беларусь

World Athletics исключает спортсменов, трансгендерных мужчин и женщин, из международных соревнований по легкой атлетике высокого уровня и увеличивает ограничения для спортсменов с различиями в половом развитии (DSD).

Также в четверг World Athletics снял запрет с Российской федерации легкой атлетики с 2015 года за нарушения допинга, но спортсмены и официальные лица в России и Беларуси остались под запретом из-за войны на Украине. Подробнее об этом здесь.

Что касается трансгендерных спортсменов, Всемирный легкоатлетический совет решил «уделить первоочередное внимание честности и честности женских соревнований перед их включением». Согласно пресс-релизу.

Решение было принято после двухмесячных консультаций с национальными федерациями, спортсменами, тренерами, Международным олимпийским комитетом, представителями трансгендеров и правозащитными группами.

«Решения всегда трудны, когда они связаны с конфликтующими потребностями и правами между различными группами, но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что справедливость по отношению к математике должна быть превыше всех других соображений», — президент World Athletics. себ ко говорится в заявлении. «Мы будем руководствоваться в этом наукой о физических возможностях и мужском преимуществе, которое неизбежно будет развиваться в ближайшие годы. По мере появления новых данных мы пересмотрим нашу позицию, но мы считаем, что честность женского класса в легкой атлетике имеет первостепенное значение. ».

Рабочая группа, в которую войдет трансгендерный спортсмен, будет «дополнительно рассматривать вопрос включения трансгендеров» в течение 12 месяцев.

По данным World Athletics, в настоящее время трансгендерные спортсмены не участвуют в международных соревнованиях по легкой атлетике высокого уровня.

World Athletics также усилила ограничения для спортсменов DSD.

Раньше спортсменки DSD имели право участвовать в соревнованиях по легкой атлетике среди женщин без необходимости подавлять тестостерон, за исключением бега на дистанции 400 метров на милю. В беге на 400 метров по пересеченной местности спортсмены получали квалификацию, если их уровень тестостерона ограничивался пятью наномолями на литр. World Athletics заявила, что спортсменки будут выше шляпы только в том случае, если у них есть DSD или опухоль.

С 31 марта все женские мероприятия будут иметь более строгий лимит в два с половиной наномоля на литр.

World Athletics заявила, что приняла решение на основе «более 10 лет исследований и доказательств физических преимуществ, которые спортсменки DSD приносят женскому классу».

Все спортсмены DSD, которые соревнуются за пределами 400-метровой мили, должны удерживать уровень тестостерона ниже двух с половиной наномолей на литр в течение шести месяцев, прежде чем они смогут снова участвовать в соревнованиях. Это лишает их права участвовать в чемпионате мира в августе, но они могут вернуться и пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Тестостерон должен быть подавлен в течение двух лет для соревнований по бегу на 400 метров и для спортсменов DSD, которые еще не участвуют в соревнованиях.

Среди известных спортсменов, которые ранее заявляли, что на них распространяются правила DSD, входят южноафриканцы. Кастер Семеня, 800-метровый олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, который поднялся на 5000 метров вместо подавления тестостерона, чтобы остаться на 800 метров. 32-летняя Семеня выбыла в забеге на 5000 метров на чемпионате мира прошлым летом.

также Франсин Нийонсаба Из Бурунди, которая взяла серебро на 800 м на Олимпийских играх 2016 года после Семеня и также перешла в соревнования на длинные дистанции. Она выиграла титул Бриллиантовой лиги 2021 года на 5000 метров и пропустила прошлогодний чемпионат из-за травмы стопы.

Кристин Мбома Из Намибии он увез домой серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в беге на 200 метров после того, как был признан непригодным для участия в беге на 400 метров из-за ограничения тестостерона. 19-летний Мбома пропустил прошлогодний турнир из-за того, что порвал четырехглавую мышцу.

Нигер Аминату Сени Он финишировал четвертым в беге на 200 м на прошлогоднем чемпионате мира после падения с 400 м из-за правила.

Athlete Ally, некоммерческая ЛГБТК-спортивная правозащитная группа, Он назвал новую политику дискриминационной..

OlympicTalk включен новости Apple. Мы предпочли!

Подпишитесь на @nbcolympictalk