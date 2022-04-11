Всемирный банк предупреждает о мрачных экономических перспективах Украины и России

Всемирный банк опубликовал пессимистичный прогноз для Украины, поскольку российское вторжение затрагивает как страну, так и ее соседей, предупредив в воскресном отчете о еще более мрачных экономических перспективах, если конфликт продолжится.

Банк прогнозирует, что экономика Украины рухнет на 45,1% в этом году, что намного хуже, чем спад на 10-35%, прогнозируемый Международным валютным фондом в прошлом месяце.

В России снизится валовой внутренний продукт на 11,2%, а Всемирный банк заявил, что весь регион страдает от экономических последствий войны, начавшейся в конце февраля и вынудившей более 4 миллионов украинцев бежать в Польшу, Румынию и другие страны. Молдова.

Конфликт также привел к росту цен на зерно и энергоносители.

«Результаты нашего анализа очень реалистичны. Наши ожидания показывают, что российское вторжение в Украину повернуло вспять восстановление региона после пандемии», — сказала Анна Берди, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

«Это второе серьезное потрясение для региональной экономики за два года, и оно происходит в очень нестабильное время для региона, поскольку многие экономики все еще пытаются оправиться от пандемии», — сказала она журналистам.

Базирующиеся в Вашингтоне учреждения ожидают, что в этом году страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Европы и Центральной Азии сократятся на 4,1%, что является резким изменением по сравнению с прогнозируемым до войны ростом в 3% и вдвое больше, чем рецессия, вызванная пандемией в 2020 году.