Всемирный банк предупреждает о мрачных экономических перспективах Украины и России

Всемирный банк опубликовал пессимистичный прогноз для Украины, поскольку российское вторжение затрагивает как страну, так и ее соседей, предупредив в воскресном отчете о еще более мрачных экономических перспективах, если конфликт продолжится.
Банк прогнозирует, что экономика Украины рухнет на 45,1% в этом году, что намного хуже, чем спад на 10-35%, прогнозируемый Международным валютным фондом в прошлом месяце.
В России снизится валовой внутренний продукт на 11,2%, а Всемирный банк заявил, что весь регион страдает от экономических последствий войны, начавшейся в конце февраля и вынудившей более 4 миллионов украинцев бежать в Польшу, Румынию и другие страны. Молдова.
Конфликт также привел к росту цен на зерно и энергоносители.
«Результаты нашего анализа очень реалистичны. Наши ожидания показывают, что российское вторжение в Украину повернуло вспять восстановление региона после пандемии», — сказала Анна Берди, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.
«Это второе серьезное потрясение для региональной экономики за два года, и оно происходит в очень нестабильное время для региона, поскольку многие экономики все еще пытаются оправиться от пандемии», — сказала она журналистам.
Базирующиеся в Вашингтоне учреждения ожидают, что в этом году страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Европы и Центральной Азии сократятся на 4,1%, что является резким изменением по сравнению с прогнозируемым до войны ростом в 3% и вдвое больше, чем рецессия, вызванная пандемией в 2020 году.
Худший вариант развития событий
Украина сталкивается с самыми сильными перспективами, поскольку ее экономика находится под «серьезным давлением» из-за сокращения государственных доходов, предприятий, которые закрылись или работают лишь частично, а торговля товарами серьезно нарушена.
Байерди сказал, что экспорт зерна и другая экономическая деятельность «стали невозможными на больших территориях страны из-за значительного ущерба инфраструктуре».
Прогноз банка предполагал, что война продлится еще несколько месяцев, но предупреждал, что она «склонна к значительной неопределенности».
В более пессимистическом сценарии, отражающем эскалацию конфликта, будет большее негативное влияние на еврозону, усиление западных санкций и финансовый шок из-за подрыва доверия.
В отчете говорится, что экономика региона сократится примерно на 9% — хуже, чем мировой финансовый кризис 2008 года — с падением на 20% в России и крахом на 75% в Украине.
Еще одним поводом для беспокойства является ожидаемый рост бедности в Украине.
По данным Всемирного банка, доля населения, живущего на 5,50 долларов в день, вырастет до 19,8% в этом году с 1,8% в 2021 году.
побочные эффекты
Даже если регион избежит наихудшего сценария, ожидается, что только в Восточной Европе ВВП снизится на 30,7% вместо роста на 1,4%, как прогнозировалось до вторжения.
Регион также пострадал от санкций, наложенных на союзницу России Беларусь за ее роль в войне.
В докладе предупреждается, что Молдова, вероятно, станет одной из стран, наиболее пострадавших от конфликта не только из-за ее географической близости к войне, но и из-за присущей ей уязвимости как небольшой экономики, тесно связанной с Украиной и Россией.
Кроме того, эта часть Европы зависит от природного газа для удовлетворения своих энергетических потребностей.
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