Сегодня Всемирный совет по легкой атлетике одобрил возобновление действия плана сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA), действие которого было приостановлено с марта прошлого года, что позволяет российским спортсменам претендовать на участие в Играх 2020 года в Токио, запланированных на это лето.

Схема, которая позволяет российским спортсменам, отвечающим антидопинговым стандартам участвовать в международных соревнованиях, была приостановлена ​​в марте прошлого года после недавнего скандала с участием Российской легкоатлетической федерации (РусАФ), которая была запрещена с ноября 2015 года после обнаружения допинг, спонсируемый государством.

Рон Андерсен, глава Российской глобальной целевой группы по легкой атлетике, сказал, что российские спортсмены смогут сразу подать заявку на получение статуса ANA, но на предстоящие Олимпийские игры и чемпионат мира по легкой атлетике ИААФ будет участвовать не более 10 спортсменов.

Он добавил, что это зависит от того, продолжат ли ВВС США выполнять согласованные требования для их возможного возвращения.

Российская Федерация была исключена из чемпионата мира ИААФ в прошлом году за блокирование антидопингового расследования чемпиона мира по прыжкам в высоту Даниэля Лысенко и неуплату неуплаченных штрафов.

Пропустив крайний срок выплаты 1 июля, РусАФ оказалась на краю пропасти, но в последнюю минуту вмешался министр спорта России Олег Матицын, который сделал «безусловное» предложение выплатить неуплаченный штраф в размере 6,31 миллиона долларов (4,52 миллиона фунтов стерлингов). 5,28 миллиона евро) Спасите их.

1 марта этого года окончательный план возвращения Российской футбольной ассоциации был единогласно одобрен Всемирным легкоатлетическим советом по рекомендации. Или Андерсен.

Президент Всемирной легкой атлетики Себастьян Коу провел сегодня заседание правления, на котором была восстановлена ​​Программа сертифицированных нейтральных спортсменов, приостановленная с марта прошлого года. © Getty Images

Президент World Athletics Себастьян Коу тогда предупредил, что первоначальное одобрение «было не концом, а началом долгого пути, с невероятным объемом работы, которую ФИФА должна была проделать, чтобы восстановить уверенность в себе».

Размышляя о первоначальном создании плана ANA в начале этого месяца в подкасте о спортивном праве, Коу сказал британскому юристу Джонатану Тейлору: «Я не по всем причинам хотел говорить о грехах родителей над детьми в России. Вызов.

Что это означает простым языком?

«Если бы я мог идентифицировать чистых спортсменов, которые не загрязнены, но находятся в загрязненной системе, я должен был попытаться найти структуру, которая позволила бы им соревноваться.

«Именно отсюда мы получили наших сертифицированных нейтральных игроков, многие из которых поддерживали международные соревнования в последние несколько лет.

«У них нет набора формы и национальных гимнов, но большинство из них удобны для соревнований».

Российская легкоатлетка смогла выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио по недавно составленной схеме Афганской национальной армии – прыжкам в длину Дарья Кличина.

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