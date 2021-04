Всероссийский матч полулегкого веса на BRAVE 51

Роман Богатов столкнулся с серьезным противником перед ним в своем полулегком весе BRAVE Combat Federation. Соперник из России встретится с земляком Абдулмуталлабом Гербековым в главном карточном матче, подготовленном для BRAVE CF 51: The Future Is Here.

Парад состоится в Минске, Беларусь, 4 июня.

Начав свою карьеру с впечатляющего рекорда 10: 1, включая сбор региональных титулов в своей родной России, Богатов дебютировал на чемпионате BRAVE CF 46 и продемонстрировал впечатляющую игру, доминируя над крутым Нуржаном Акишивом, на пути к единогласному решению судей. выиграть.

Поединок велся в полулегком весе до 68 кг, что дает пример того, что ждет Богатова, который большую часть своей карьеры провел в легком весе и теперь официально отказывается от полулегкого веса, чтобы противостоять Гаирбекову.

Задача Романа будет непростой, поскольку Абдул Мутталиб установил очень мощный рекорд, на его счету всего 15 побед, два поражения и одна ничья. Уроженец Дагестана приезжает на свой дебют в BRAVE CF после масштабной победной серии из 13 боев и надеется сразу же признать себя отличным соперником с весом 66 кг.

Матч BRAVE CF 51: The Future Is будет проводиться здесь совместно с Rukh Sports Management и будет проводиться масштабным матчем в легком весе, в котором бывший чемпион мира Лукас Минеро Мартинс встретит восходящую звезду немецко-марокканского происхождения Марсель Грабински.