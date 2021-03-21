Всероссийский финал в Санкт-Петербурге | Спортивный

Восьмой посевной Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян встретятся в воскресенье в финале чемпионата России среди женщин в Санкт-Петербурге.

23-летняя Касаткина обошла свою соотечественницу Светлану Кузнецову 1: 6, 6: 0, 6: 2. Она поразила 12 победителей, совершила всего шесть фолов и не видела прорыва в последних двух сетах.

26-летний Гаспарян обыграл россиянку Веру Звонареву со счетом 6: 3, 7: 6 (9), набрал четыре очка и закрыл ее во втором матче.

Заняв 126-е место в рейтинге, Гаспарян является игроком с самым низким рейтингом, достигшим финала WTA 500 или выше, поскольку Кузнецова заняла 153-е место, заняв второе место в Цинциннати 2019. Касаткина, чемпионка Москвы 2018, имеет шанс стать первым игроком, который выиграть оба чемпионата России WTA.

– СМИ на уровне поля