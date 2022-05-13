Всесторонний обзор Windows 11 22H2, первого крупного ежегодного обновления операционной системы

Windows 11 действительно сильно изменилась с тех пор. Версия, которую мы рассмотрели в октябре Microsoft выпускает постоянный поток переработанных обновлений приложений, исправлений ошибок и улучшений пользовательского интерфейса.

Но крупные ежегодные обновления Windows по-прежнему имеют значение. Именно здесь Microsoft вносит наиболее значительные изменения во внешний вид, функции и функции Windows 11. эта неделя, Предложить слухи Что Microsoft завершает работу над тем, что в конечном итоге будет выпущено как версия 22H2 Windows 11, первое ежегодное обновление операционной системы. Эта версия в настоящее время доступна на бета-канале программы предварительной оценки Windows в виде файла. Дом № 22621.1Он послужит основой для обновлений Windows в следующем году.

Мы часто освещаем новые сборки Windows Insider, в зависимости от того, насколько важны изменения. Но чтобы избавить вас от необходимости пролистывать месяцы статей, мы собрали все наиболее важные различия между текущим общедоступным выпуском Windows 11 21H2 (для протокола: 22000.675) и последней бета-версией 22H2.

Ежегодные обновления уже не те, что были раньше

Во-первых, предупреждение: Microsoft намеренно изменила способ обновления Windows в прошлом году; В настоящее время компания выпускает обновления приложений и настройки пользовательского интерфейса. Когда они будут готовы Вместо того, чтобы ждать основного ежегодного обновления ОС, как это было во времена Windows 10. Этот более гибкий график уже позволил Microsoft исправить некоторые из ранних недостатков Windows 11, в том числе отсутствующие функции панели задач и приложения, которые не были обновился еще.И новый вид.

Это также означает, что этот обзор не будет включать все функции Windows, которые станут частью обновления 22H2 при его запуске. Скорее всего, такие приложения, как новый диктофон, который в настоящее время находится в предварительном просмотре на канале Dev, будет выпущен для публики до официального выпуска обновления 22H2. Функции все еще тестируются, например Проводник с вкладками Это также можно сделать вовремя. Эти и другие изменения могут быть включены в обновление 22H2, а могут быть выпущены до его выхода, а могут быть выпущены никогда выпущен.

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Итак, этот обзор — всего лишь снимок Windows 11 22H2 в том виде, в каком она существует в настоящее время. Когда он будет выпущен для публики, мы взглянем еще раз, отметим любые другие новые функции, которые мы увидим, и потратим больше времени на тонкие изменения, которые мы не будем упоминать в этом обзоре.

Обязательный вход в учетную запись Microsoft

Домашняя версия Windows 11 (и некоторые более поздние версии Windows 10) требовали подключения к Интернету и входа в учетную запись Microsoft при установке, что побуждало пользователей глубже встраиваться в экосистему Microsoft. У этого процесса есть некоторые преимущества, в том числе автоматическое шифрование локального диска и резервное копирование ключа восстановления. Войти без пароля, быстрый доступ к приложениям и службам Microsoft Store, таким как Microsoft 365 и PC Game Pass, а также синхронизация данных для таких приложений, как OneDrive и Edge. Но если ты нет Используйте этот материал, хотите войти позже или предпочитаете использовать старую добрую локальную учетную запись, нет простого обходного пути, кроме как выйти из системы или создать новую локальную учетную запись, как только вы доберетесь до рабочего стола.

Это было не так для Pro-версий Windows, которые по-прежнему позволяют вам создать локальную учетную запись, если вы не подключены к Интернету во время установки. Но на этом заканчивается версия Windows 11 22H2, которая Учетная запись Microsoft требуется независимо от того, какую версию операционной системы вы используете.. (Установка также предлагает вам зарегистрироваться для PC Game Pass и Microsoft 365, что я Считать Новое в этой версии Windows, но могло быть добавлено недавно).

Единственным официально разрешенным исключением из этой политики является выбор варианта «Работа или учеба» во время установки вместо параметра «Личное использование». Это позволяет вам войти в свою рабочую или учебную учетную запись Microsoft, если она у вас есть, а не в личную. Но если вы просто хотите создать локальную учетную запись или вам нужно настроить компьютер без подключения к Интернету, простого способа сделать это нет.

Эта политика применяется только к новым установкам Windows и не повлияет на вас, если вы обновляете уже настроенный компьютер.