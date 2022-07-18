Все более ожесточенная гонка за замену премьер-министра Великобритании Джонсона сводится к четырем

Сунак сохраняет лидерство в третьем туре голосования

Том Тугендхат выбыл из гонки, заменив Джонсона.

Обеспокоенность тем, что гонка разделит партию

ЛОНДОН (Рейтер) — Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак сохранил свое лидерство в гонке за пост следующего премьер-министра Великобритании в понедельник, когда еще один кандидат ушел, оставив четырех кандидатов в все более ожесточенной борьбе за место Бориса Джонсона.

Сунак получил 115 голосов в третьем туре голосования за депутатов-консерваторов в понедельник, опередив бывшего министра обороны Пенни Мордонт с 82 голосами и госсекретаря Лиз Трасс с 71 голосом.

Поскольку Джонсон заявил, что уйдет в отставку ранее в этом месяце после того, как его охваченная скандалами администрация потеряла поддержку многих в его правящей Консервативной партии, гонка за его замену приняла неприятный оборот: несколько претендентов застрелили лидера Сунака.

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Он столкнулся с критикой по всему, от его послужного списка в правительстве до состояния его жены, со стороны тех, кто борется за участие во втором туре между двумя последними кандидатами, вероятно, с госсекретарем Трассом и Мордонтом, в настоящее время младшим министром торговли. противники.

Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат, бывший солдат и критик Джонсона, не имевший никакой роли в правительстве, был дисквалифицирован из конкурса на лидерство в понедельник, набрав наименьшее количество голосов — 31.

Бывший министр по вопросам равноправия Кими Баденуш занял четвертое место в опросе с 58 голосами.

На этой неделе 358 депутатов от правящей Консервативной партии будут подавлять кандидатов до двух последних, каждый раз исключая кандидата с наименьшим количеством голосов. Результаты следующего опроса будут опубликованы во вторник в 14:00 по Гринвичу.

Новый премьер-министр будет объявлен 5 сентября, после того как летом 200 000 членов Консервативной партии проголосуют по почте.

жаркие споры

Гонка сосредоточилась на обещаниях или отказе от обещаний снизить налоги в то время, когда британская экономика борется с растущей инфляцией, высоким долгом и низким ростом, из-за которых люди испытывают самое тяжелое финансовое бремя за последние десятилетия.

Трасс также подверглась критике за то, что заявила, что изменит мандат Банка Англии. Читать далее

Во время теледебатов в воскресенье кандидаты атаковали друг друга из-за своих записей, а Трасс и Снэк отказались от участия в третьих дебатах, запланированных на вторник, на фоне опасений консерваторов по поводу того, что кандидаты нападают на своих коллег по партии. Читать далее

«Природа Консервативной партии заключается в том, чтобы провести серьезные дебаты, а затем собраться вместе, как только будет выбран новый лидер. Я не сомневаюсь, что то же самое произойдет и в этом случае», — сказал Рейтер бывший министр Консервативной партии Дэвид Джонс.

Сунак увеличил свое преимущество над Мордаунт, которая потеряла ее поддержку и набрала меньше очков, чем во втором раунде.

Букмекерская контора Ladbrokes заявила в понедельник, что Трасс, получившая в третьем туре на семь голосов больше, чем во втором, теперь является кандидатом номер два, опередив Мордаунта, но уступив Сунаку.

Кампания Truss попыталась поддержать свои доводы в пользу снижения налогов, сославшись на отчет Центра экономических и бизнес-исследований, аналитического центра частного сектора, который показал, что есть больше возможностей для маневра, чем более высокие налоговые поступления.

Но Майкл Сондерс, высокопоставленный чиновник Банка Англии, отклонил ее предложение о том, что правительству следует установить «четкое направление движения» денежно-кредитной политики, заявив, что основы британской системы лучше оставить как есть. Читать далее

«Совершенно ясно, что правительство не определяет направление денежно-кредитной политики», — сказал Сондерс, один из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, устанавливающих ставки, на мероприятии Resolution Foundation в Лондоне.

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(Обложка) Написано Элизабет Пайпер, Кайли Макклеллан, Алистером Смутом, Дэвидом Милликеном и Энди Брюсом; редактирование Хью Лоусон, Уильям Джеймс и Тоби Чопра

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