Все везде и сразу: все обозреватели диких фильмов объяснили (как могли)

Этот пост содержит спойлеры Все сразу везде.

Все сразу везде Он гигантский ботаник. Это еще и водоворот, увеселительный домик, непредсказуемая русская кукла мыслей, чувств и Вещи, наполненный тройными сюжетными точками вокруг параллельных вселенных и метафорами о семейной любви и принятии. Но это также фильм о фильмах, со слоями отсылок, которые не только отдают дань уважения классическим фильмам прошлого, но и возвращают их к жизни с нелестной атмосферой. Фильм отвечает на такие вопросы, как: Что, если крыса войдет? рататуй Был ли это на самом деле енот? что, если матрица Было ли это на самом деле о злом хлебе? А может быть, даже романтичнее, а что, если Мишель Йео сиять Вонг Кар Вай Фильм?

Теперь этот фильм, дуэт снялся в нем Дэниелс (Состоящий из Дэниел Кван И Дэниел ШейнертВ кинотеатрах по всей стране давайте углубимся во все дикие кинематографические отсылки, которые пронизывают фильм, от этого рататуй Ремикс оригинальных моделей кунг-фу.

матрица

По словам Дэниэлса, Все сразу везде может не существовать без матрица. «Этот фильм — 100-процентный ответ на матрицазамечательно, Дэниел Кван Сказал на SXSWГде фильм был показан впервые. «Мы хотели сделать свою версию этого». Кван также упомянул то же самое в примечаниях к фильму для прессы, вспомнив день, когда он смотрел двойной фильм. матрица И Бойцовский клубКак оба фильма 1999 года, в частности экшен-сцены в матрица, Он возродил свою любовь к кино. «Я подумал, чувак, если бы я мог сделать что-то хотя бы наполовину такое же веселое, как матрица Он, но с нашей собственной печатью и нашими душами, я умру счастливым».

Сразу бросаются в глаза параллели. в матрицаКибернаучно-фантастический блокбастер, который он снял Уотчскисс, компьютерный хакер по имени Нео обнаруживает, что живет в смоделированной реальности, и проходит обучение, чтобы понять темную правду о мире, в котором он живет. в Все вездеИ Мишель Йео Взяв на себя неоподобную роль, он играет женщину, которая обнаруживает, что она — единственный герой из миллиона в мультивселенной, где правят темные силы. Как и Нео, она единственная, кто может спасти ситуацию. На этом явные параллели по большей части заканчиваются, хотя оба матрица И Все везде Положитесь на кунг-фу и боевые искусства для эпических экшн-сцен.

Клан Белого Лотоса (И другая классика кунг-фу)

Говоря о кунг-фу, Все везде Он изобилует отсылками к практике, а также классическим фильмам о кунг-фу. Самый большой жест приходит в форме мастера кунг-фу Эвелин, которая играет его. Ли Джинг. С ее тонкими белыми бровями, усами и бородой она играет непосредственную роль классического Пак Мэя, или Пай Май, мастера кунг-фу, чей образ был изображен во многих гонконгских фильмах 1970-х и 1980-х годов, таких как Клан Белого Лотоса И Шаолиньские палачи. Персонаж также изображался в сценах воспоминаний в Квентин Тарантино Привет, Рама убить БиллаС Бай Май и Беатрикс Киддо в качестве стажера, который учит ее всему, что она знает о боевых искусствах. Все везде Смеется с милой забавой в архетипе, что делает Бай Май экстремальным в том, как это сделать. все Это может быть кунг-фу, вплоть до мизинца. Дэниелс идет еще дальше, разрабатывая целую серию боев, в которых Эвелин бьет своих врагов своим только что оттопыренным мизинцем.

2001: полет в космос

Эпическая научно-фантастическая сага Стэнли Кубрика 1968 года получила новый импульс Все везде, где в фильме цитируется классическая вступительная сцена, в которой гоминины обнаруживают монолит. Но эта сцена также переносит зрителей в несколько мирный момент в хаотичном фильме: в одной из своих параллельных жизней Эвелин была доисторическим камнем, молча наблюдающим и наслаждающимся миром природы… во всяком случае, на несколько мгновений.

рататуй

Там нет места Все везде Гораздо более хаотично, чем в сценах «Енота». В одной из других жизней Эвелин была шеф-поваром в ресторане hibachi, постоянно перехитрив своего коллегу Чада (Гарри Шам мл.). Вскоре она обнаруживает, что Чаду серьезно помогает… одаренный от природы енот, который прячется под шляпой повара, играет с ним, как марионеткой, и руководит его руками во время готовки. Это забавная игра, бредящая сюжетом рататуй, показывает, насколько нелепым является сюжет фильма Pixar и каким нелепым он становится, когда вы заменяете грызуна более крупным существом. Но Дэниелс представляет эту концепцию не просто как комическую идею. Они доводят дело до конца и неоднократно возвращаются к второстепенному сюжету, где Чад теряет Ракакуни из-за злобного вредителя и с помощью Эвелин спасает своего пушистого друга. Спасение Ракакуни становится частью повествования, демонстрируя силу Эвелин и ее неустанное стремление стать героем.

Любовное настроение

С точки зрения стиля и повествования семья Дэниэлс не могла быть далека от кого-то вроде Вонг Кар Вай. Однако в нескольких сценах в Все вездеДуэт высоко оценивает работу режиссера, особенно его классику 2000 года. Любовное настроение. Нравиться Все везде Двигаясь дальше, Эвелин узнает, что одна из ее параллельных жизней — это жизнь кинозвезды калибра Йео, поскольку в фильме используются настоящие кадры Йео на красных дорожках. Однако в этой параллельной жизни Эвелин узнала, что ее успех возможен только потому, что она решила не быть с Уэймондом, и он проложил другой путь вперед. Уэймонд каким-то образом попадает на премьеру ее последнего фильма, и они отправляются на беседу один на один. Он угрюмый и мрачный, и украшен той же романтической энергией, что и сцены в коридоре. Любовное настроениев котором Тони Люнг И Мэгги Чунг Играйте за двух соседей, которые не могут быть вместе и вынуждены обмениваться страстными взглядами, которые никто не может уловить. Эти сцены обеспечивают одни из самых тихих моментов в все есть везде; Никаких диких изюминок, никаких палочек для хот-догов и секретного енота. Просто хороший кинотеатр в ключе классического кино Вонга. В конце концов, что может создать больше кинематографической тоски, чем окончание в параллельной вселенной и Все еще Впасть в человека, который убежал?