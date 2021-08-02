science

Все взгляды прикованы к погоде, поскольку Boeing планирует запустить Starliner во вторник

2 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Проблемы с погодой сохраняются, поскольку НАСА и Boeing планируют запуск звездолет Капсула в беспилотном испытательном полете в Международная космическая станция Во вторник (3 августа).

Запуск намечен на 13:20 по восточному времени (17.20 по Гринвичу), а текущие погодные условия благоприятствуют дневным ливням и грозам вдоль восточного побережья Флориды, согласно данным 45. Погодная эскадрилья, который отслеживает условия запуска из Космического центра Кеннеди и базы космических сил на мысе Канаверал. Согласно текущим прогнозам Бюро, существует 40% -ная вероятность того, что погода позволит стартовать во вторник, а это означает, что Starliner может оторваться от подушки до того, как установится турбулентная погода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *