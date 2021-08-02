Все взгляды прикованы к погоде, поскольку Boeing планирует запустить Starliner во вторник

Проблемы с погодой сохраняются, поскольку НАСА и Boeing планируют запуск звездолет Капсула в беспилотном испытательном полете в Международная космическая станция Во вторник (3 августа).

Запуск намечен на 13:20 по восточному времени (17.20 по Гринвичу), а текущие погодные условия благоприятствуют дневным ливням и грозам вдоль восточного побережья Флориды, согласно данным 45. Погодная эскадрилья , который отслеживает условия запуска из Космического центра Кеннеди и базы космических сил на мысе Канаверал. Согласно текущим прогнозам Бюро, существует 40% -ная вероятность того, что погода позволит стартовать во вторник, а это означает, что Starliner может оторваться от подушки до того, как установится турбулентная погода.

Представители эскадрильи написали статус Опубликовано в субботу (31 июля). «Тем не менее, нарушение, связанное с погодой, возможно из-за проливных дождей и гроз в районе, особенно ближе к концу подсчета».

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картинки: Орбитальный испытательный полет 2 компании Boeing Starliner на Международную космическую станцию

В частности, офис отслеживает образование кучевых облаков, поверхностные электрические поля и потенциальную опасность освещения.

Те же сложные погодные условия, беспокоящие персонал запуска, также побудили команду миссии развернуть Starliner и его ракету Atlas V. внутри Со стартовой площадки он прибыл в четверг (29 июля) в рамках подготовки к запуску в пятницу (30 июля). Хотя погодные условия также вызвали беспокойство в эту дату запуска, миссия была отложена после того, как Международная космическая станция провела около 45 минут в четверг от своей правильной ориентации, когда Программный глюк Вызвал стрельбу партиями по только что прибывшему российскому научному подразделению.

Если Starliner не запустится во вторник, следующая возможность будет в среду (4 августа). Когда капсула взлетит, запуск начнется с полнодневного путешествия на Международную космическую станцию, где вы проведете меньше недели, прежде чем вернетесь на Землю для приземления в западной части Соединенных Штатов.

Запуск называется Орбитальный полет-испытание-2 или ОФТ-2 , представляет собой критическую веху для системы Starliner компании Boeing, которая впервые предприняла попытку беспилотного испытательного полета к космической станции в декабре 2019 года. Однако ряд уязвимостей означал, что капсула не смогла достичь орбитальной лаборатории и вернулась на Землю, не выполнив своего основного задания. миссия: Продемонстрировать, что система готова к транспортировке космонавтов.

Девятнадцать месяцев спустя, после обработки 80 рекомендаций NASA и Boeing по расследованию неудачного полета, Starliner готов совершить еще один полет. Успешная миссия проложит путь трем астронавтам НАСА для запуска в конце этого года пилотируемых летных испытаний, что, в свою очередь, позволит Boeing начать регулярные полеты астронавтов на орбиту, поскольку конкурент SpaceX уже начал с Команда Дракона капсула.

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