Все готово к Российско-Африканскому экономико-гуманитарному форуму

Второй Саммит Россия-Африка и Экономико-гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭкспоФорум» с 27 по 28 июля 2023 года.

Мероприятия направлены на всемерное укрепление российско-африканского сотрудничества и определение долгосрочного курса отношений России со странами Африки.

Программа форума включает более 30 панельных дискуссий и тематических мероприятий по наиболее актуальным вопросам сотрудничества России и стран Африки.

Понятно, что африканские страны будут играть все более важную роль в формирующейся структуре многополярного мира. Укрепление отношений между Россией и Африкой в ​​сфере безопасности, устойчивого экономического и человеческого развития создает основу для создания в новых реалиях сильных, благополучных и безопасных регионов», — Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации и Об этом говорится в распространенном организаторами заявлении исполнительного секретаря Оргкомитета мероприятий в России и Африке.

Деловая программа Форума состоит из четырех основных тематических блоков, охватывающих все направления сотрудничества России и Африки: «Новая мировая экономика», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Сотрудничество в области науки и технологий», «Гуманитарные и социальные вопросы». ». Масштаб: Совместная работа над новым качеством жизни».

Основная программа «Новая мировая экономика» будет посвящена тому, какие возможности есть у российских предпринимателей для ведения бизнеса в Африке.

Эксперты обсудят такие темы, как расширение торгового сотрудничества между Россией и странами Африки, экспортный потенциал в условиях новых вызовов, а также сотрудничество в сферах сельского хозяйства, энергетики и логистики.

Основными направлениями направления «Комплексная безопасность и суверенное развитие» станут международная безопасность, политическая стабильность и продовольственная безопасность, а также совместные усилия по борьбе с эпидемиями и чрезвычайными ситуациями. Главный вопрос, на который эксперты планируют ответить в рамках этого направления: «Чем опыт России в обеспечении безопасности может быть полезен африканским странам?»

В заявлении говорится, что в ходе обсуждения комитетом темы «Сотрудничество в области науки и техники» эксперты обсудят сотрудничество России и Африки в области передовых технологий.

Основными темами этого компонента являются то, как промышленное сотрудничество ведет к технологическому суверенитету и передовым технологиям для устойчивого развития Африки. Отдельные сессии будут посвящены ядерным, цифровым технологиям и технологиям здравоохранения.

В ходе дискуссий спикеры расскажут о том, как высокотехнологичные решения могут раскрыть потенциал Африки и оказать положительное социально-экономическое влияние на многие сферы жизни общества.

По мере формирования многополярного мира особое значение приобретает сотрудничество в человеческих делах. Эта широкая сфера деятельности включает множество конкретных аспектов взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта и расширения прав и возможностей женщин и молодежи. Эти темы будут рассмотрены в рамках направления «Человек и социальная сфера: работая вместе ради нового качества жизни».

Кроме того, на полях Российско-Африканского экономического и гуманитарного форума пройдут медиафорум, конференция ректоров вузов, круглый стол с участием высших органов финансового контроля России и стран Африки, молодежные программные мероприятия, творческие сессии. Бизнес-форум и Форум «Здоровый образ жизни», а также сессия, посвященная взаимодействию российских и африканских государственных органов и компаний, работающих в отрасли драгоценных металлов, и многое другое.