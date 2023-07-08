Все коды Honkai Star Rail 1.2 для прямой трансляции

в Коды прямых трансляций Honkai Star Rail 1.2 Он только что выпал, что, как знает любой, кто играл в Genshin Impact или любую другую игру HoYoverse, означает, что теперь у вас есть 24 часа, чтобы выкупить его, чтобы получить свои внутриигровые награды.

Ниже вы найдете коды, которые вознаградят вас бесплатными Stellar Jades и другими наградами после активации на ваших устройствах Android, Microsoft Windows или iOS.

Сегодняшняя прямая трансляция (известная как специальная программа Star Rail 1.2) была демонстрацией всего, что грядет второе крупное обновление Honkai Star Rail — второе крупное обновление с момента запуска игры ранее в 2023 году. Подобно тому, что мы видели в трансляции 1.1, это демонстрация нового шоу будущих событий HSR, нового сюжетного контента и следующих игр с персонажами.

Ниже мы собрали Все живые коды для Honkai Star Rail 1.2Предоставляет подробное руководство Как погасить HSR-коды. Тогда можно с уверенностью сказать, что вы сможете пожинать плоды в кратчайшие сроки.



Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse.

Живые коды Honkai Star Rail 1.2: все активные коды, даже бессмертие заканчивается

Вот три кода, раскрытые во время прямой трансляции Honkai Star Rail 1.2:

7B6B7GBZTVTB — 100 превосходных нефритов + 50 000 кредитов

— 100 превосходных нефритов + 50 000 кредитов MSPT7HAZTCTX — 100 превосходных нефритов + 5x Путеводитель путешественника

— 100 превосходных нефритов + 5x Путеводитель путешественника 5TPBPGAGBDAK — 100 превосходных нефритов + 4 чистого эфира

у тебя есть даже 9 июля в 5:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 8:00 по восточному поясному времени / 13:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 14:00 по центральноевропейскому времени. Чтобы активировать эти внутриигровые коды. По истечении этого времени срок действия всех этих кодов истечет, и вы не сможете использовать их и получить свои награды.

Как активировать коды Honkai Star Rail

Как и в других играх HoYoverse, коды Star Rail можно активировать либо в игре, либо на официальном сайте.

Как активировать коды Star Rail на сайте



Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse.

Если вы не видите возможности активировать коды Honkai Star Rail в игре, вы можете сделать это на официальном сайте HoYoverse. Идти к Кодовая страница активации Honkai Star Rail, войдите в свою учетную запись HoYoverse и выберите сервер, на котором вы играете. Затем сайт должен автоматически добавить ваш «личный псевдоним», после чего вам просто нужно вставить один из ваших рабочих кодов Star Rail и нажать «погасить». Если вы введете действующий код, вы получите уведомление о том, что он прошел, после чего вы сможете забрать свои награды через внутриигровую почтовую систему.

Как обменять жетоны Star Rail в игре

Чтобы активировать коды Honkai Star Rail в игре, вам потребуется:

Нажмите на мобильный телефон в верхней левой части экрана.



Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse. Затем выберите появившуюся кнопку с тремя точками справа.



Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse. Выберите «Код возврата».



Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse. Затем введите свой код и нажмите «Подтвердить».

Изображение предоставлено: VG247/HoYoverse.

После погашения внутриигрового жетона Honkai Star Rail вам снова придется зайти во внутриигровой почтовый ящик, чтобы получить свои награды.