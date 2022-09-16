Все модели и все из Tekken 7 были полностью проигнорированы.



















Мы все еще шатаемся от Трейлер Теккен 8 Которая поразила почти всех визуальным отображением, не похожим ни на что, что франшиза (или, возможно, файтинги в целом) видела раньше.











в IGN интервьюГенеральный менеджер Bandai Namco Entertainment, Кацухиро Харада, пролил больше света на захватывающий новый проект Bandai Namco, отметив, что графика и модели персонажей со всеми нашими челюстями на Земле не были оптимизированы по сравнению с портами из Tekken 7, а скорее были созданы с нуля. .



















Tekken 8 построен с использованием Unreal Engine 5, игрового движка, который только недавно стал доступен для использования. Харада и его команда уже начали разработку Tekken 8 на Unreal Engine 4 (на котором также был построен Tekken 7), но смогли измениться, когда стали доступны новейшие технологии.





Скачок между ними был отличным, так как трейлер продолжительностью менее двух минут, который мы видели ранее на этой неделе, почти сразу же вытащил фанатов из воды. Каждая запись в Tekken оказалась уникальной, но всегда есть что переходить от одной к другой. Хотя модели персонажей в Т7 оригинальные и красивые, в Tekken 8 разработчики их вообще не используют.





«[A]Все модели и все, что есть в Tekken 7, было полностью проигнорировано», — сказал Харада IGN в своем выступлении, — Даже некоторые похожие функции и операции были полностью переработаны для грядущей Tekken 8.





На самом деле, один из самых запоминающихся аспектов трейлера — это то, как проливной дождь взаимодействует с Джином и Казуей во время их боя. Харада сразу же заговорил об этом прямо, отметив, что





«В Tekken 7 было что-то похожее: когда персонаж падал или во время битвы, он казался вспотевшим или что-то в этом роде. Но это был просто параметр в игре, в том, как он отображался», — начал он.





«Это фактически первый раз, когда мы имеем дело с эффектами дождя и внешних воздействий и добиваемся такого эффекта катящихся моделей персонажей. И не только это, но и то, что когда они падают на землю, их одежда в результате пачкается. можно увидеть результаты боя на моделях персонажей.»







https://www.youtube.com/watch?v=WWZ5s94Лиго





Новая возможность захватывать такие детали, как капли дождя и испачканная одежда, в многообещающем движке Unreal Engine 5 заставляет нас всех еще больше волноваться о том, что будет с Tekken 8.





В интервью Харада много говорится, где он обсуждает по частям (там, где может) сюжетное направление игры, игровую механику и другие подобные темы, так что не забудьте проверить это на IGN как можно скорее. Прежде чем уйти, расскажите нам в комментариях ниже, что больше всего привлекло ваше внимание в трейлере T8, а также вопросы, на которые вы надеетесь найти ответ в ближайшее время.





Дата выхода Tekken 8 неизвестна, но он намечен к выпуску на PlayStation 5 и Xbox Series X | С и Стим.

















